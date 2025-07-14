Вочевидь, улітку рослинам потрібний полив – та не будь-який; і, цілком ймовірно, ваш метод поливу призводить до марнування води, або ж навіть шкодить вашим рослинам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Кабачки виростуть вдвічі більшими: зробіть одну річ у липні

Ви поливаєте рослини невчасно

Якщо ваші рослини виглядають в'ялими під полуденним сонцем, може з'явитися спокуса негайно взятися за лійку та полити їх. Втім, робити так точно не варто – натомість потрібно почекати до ранку наступного дня.

Завжди проводьте полив якомога раніше вранці – так ґрунт може поглинати набагато більше води, і ви зведете до мінімуму небезпеку опіку листя.

Ви поливаєте надто сильно

Більше води – не завжди значить краще, особливо якщо ви вмикаєте шланг чи розбризкувач на повну потужність. Будьте уважні, адже високий тиск води може справді нашкодити вашим рослинам.

Це часто призводить до ущільнення ґрунту та перешкоджає росту рослин.



Рослини варто поливати повільно / Фото Pexels

Ви поливаєте не ті частини рослини

Не варто витрачати воду на полив листя та квітів – це тільки нашкодить рослинам. Замість цього поливайте ґрунт під рослиною. Обов'язково спрямовуйте воду на основу рослини та переконайтеся, що залишаєте листя сухим.

До слова, раніше ми вже розповідали, які рослини добре ростуть у посушливому та бідному ґрунті – їх можна посадити прямо зараз.

Ви поливаєте недостатньо довго

Замість короткого щоденного поливу садівники радять поливати рослини рідше, але глибше, аби зміцнити коріння та допомогти йому процвітати навіть під час посухи.

Поливайте час від часу, але дуже ретельно.