Как получить ранний урожай картофеля: лайфхак, который может удивить

Все огородники после посадки овощей ждут скорейшего роста растений и урожай. Оказывается, есть определенный лайфхак, который поможет картофелю вырасти гораздо быстрее, поэтому вы получите ранний урожай.

Сложно представить наш рацион без картофеля, поэтому определенная часть для посадки этого овоща есть отведена у каждого дачника. Чтобы получить урожай быстро и не ждать до осени, попробуйте воспользоваться одним действенным методом.

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Что сделать для получения раннего урожая

Всходы могут появиться на 2 недели раньше, если посадить картофель с ростками и небольшими корешками. Опытные садоводы всегда проращивают клубни перед посадкой, поэтому получают ранний молодой картофель.

Проращивание также позволяет отсеять больные и зараженные вирусами клубни. От картофелин с пятнами и признаками гниения стоит избавиться.



Урожай картофеля можно получить гораздо раньше / Фото Unsplash

Как подготовить клубни на проращивание

Клубни к проращиванию надо подготовить за 20 – 40 дней до посадки. Пророщенные клубни на свету отпугивают вредителей, но могут иметь засохшие верхушки ростков. А вот в пророщенных клубней в опилках темным способом таких проблем нет.

Для проращивания возьмите ящик с крепкими бортами, всыпьте на дно 5 сантиметров ошпаренных опилок и вложите вплотную друг к другу клубни сверху и насыпьте еще слой опилок.

Уже через 3 недели можно начинать посадку, раскопав клубни из опилок. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить ростки и высадить в грунт. Огородники говорят, что такой картофель имеет повышенную урожайность.

Картофель на рассаду

Некоторые даже прибегают к выращиванию рассады картофеля. Урожай созреет уже в июне и будет выше на 30%. Рассаду можно получить таким же образом, как и пророщенную картошку, только высаживать надо в один слой и с использованием земли, опилок или торфа.

Когда ростки вырастут на 10 сантиметров, тогда осторожно выкопайте ее и сажайте на глубину 15 сантиметров.