Как правильно использовать кондиционер для белья: это знают единицы

Кондиционер для белья используют не все люди, большинство о нем забывают, а те, кто его применяет – делает это неправильно. По незнанию можно даже испортить вещи.

Кондиционер для белья нужен для смягчения одежды после стирки, пишет 24 Канал со ссылкой на Homes&Gardens. Эксперт по стирке Решель Баланзат отмечает, что кондиционер является очень важным компонентом в стирке. Шерстяной свитер благодаря ему станет мягким, а кухонные полотенца – приятными на ощупь.

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Как правильно пользоваться кондиционером для белья

Оказывается, кондиционер нужно добавлять не каждый раз во время стирки. Смягчитель покрывает вещи тонким слоем, который влияет на то, чтобы материал был эластичным. Постоянное использование может привести к тому, что вещи станут на ощупь как будто жирными.

Также очень важно добавлять правильное количество кондиционера, чтобы в паре с другими средствами для стирки, он качественно действовал. Эксперты не советуют использовать кондиционер тогда, когда вы стираете вещи, которые впитали в себя пот или из водоотталкивающих материалов.

Химическое покрытие будет блокировать правильную работу волокон, поэтому кондиционер будет недейственным. Это же касается полотенец или тряпок из микрофибры. Также не стоит пользоваться смягчителем при стирке вещей из эластана, поскольку он будет разрушать способность материала отводить влагу и растягиваться.



Советы для правильного пользования кондиционером / Фото Pexels

Кондиционер хорошо работает с натуральными тканями во время обычного цикла стирки. Хорошо подходит хлопок или лен, которые поглощают много воды. Они могут испортиться в машинке, поэтому для их стирки надо всегда использовать кондиционер.

Смягчитель надо дозировать в зависимости от размера загрузки одежды. Большинство кондиционеров имеют мерный колпачок с соответствующими отметками, поэтому это пригодится правильного измерения средства.

Чтобы избежать вымывания кондиционера из белья, его нужно добавлять на правильной стадии цикла стирки. Рекомендуется заливать смягчитель во время цикла полоскания. Не стоит его добавлять вместе с порошком, иначе эффект будет испорчен.