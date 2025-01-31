Як правильно використовувати кондиціонер для білизни: це знають одиниці

Кондиціонер для білизни використовують не всі люди, більшість про нього забувають, а ті, хто його застосовує – робить це неправильно. Через незнання можна навіть зіпсувати речі.

Кондиціонер для білизни потрібен для пом’якшення одягу після прання, пише 24 Канал з посиланням на Homes&Gardens. Експертка з прання Решель Баланзат зазначає, що кондиціонер є дуже важливим компонентом у пранні. Вовняний светр завдяки ньому стане м’яким, а кухонні рушники – приємними на дотик.

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Як правильно користуватися кондиціонером для білизни

Виявляється, кондиціонер потрібно додавати не кожного разу під час прання. Пом’якшувач вкриває речі тонким шаром, який впливає на те, аби матеріал був еластичним. Постійне використання може призвести до того, що речі стануть на дотик наче масними.

Також дуже важливо додавати правильну кількість кондиціонера, щоб в парі з іншими засобами для прання, він якісно діяв. Експерти не радять використовувати кондиціонер тоді, коли ви перете речі, які увібрали в себе піт чи з водовідштохуючих матеріалів.

Хімічне покриття блокуватиме правильну роботу волокон, тому кондиціонер буде недієвим. Це ж стосується рушників чи ганчірок з мікрофібри. Також не варто користуватися пом’якшувачем при пранні речей з еластану, оскільки він руйнуватиме здатність матеріалу відводити вологу й розтягуватися.



Поради для правильного користування кондиціонером / Фото Pexels

Кондиціонер добре працює з натуральними тканинами під час звичайного циклу прання. Добре підходить бавовна чи льон, які поглинають багато води. Вони можуть зіпсуватися в машинці, тому для їхнього прання треба завжди використовувати кондиціонер.

Пом’якшувач треба дозувати залежно від розміру завантаження одягу. Більшість кондиціонерів мають мірний ковпачок з відповідними позначками, тож це стане в нагоді правильного вимірювання засобу.

Щоб уникнути вимивання кондиціонера з білизни, його потрібно додавати на правильній стадії циклу прання. Рекомендовано заливати пом’якшувач під час циклу полоскання. Не варто його додавати разом з порошком, інакше ефект буде зіпсовано.