Мало кто знает, но использование пенки для бритья в быту имеет смысл, пишет 24 Канал. Благодаря пенке можно легко решить многие бытовые вопросы, поскольку ее свойства значительно шире, чем уход за кожей. Во многих ситуациях пенка для бритья способна заменить дорогие средства.

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Очистка сковородки

Пеной для бритья можно чистить сковородки, которые пригорели. Нужно нанести пену на посуду и равномерно распределить по загрязненной поверхности. Оставьте все на 15 минут, а тогда почистите с помощью дротика. Нагар должен сойти и очистить сковородку.

Зеркало

Пена для бритья способна очищать зеркала и вместе с тем предотвращать их запотевание. Нанесите пенку на салфетку из микрофибры и круговыми движениями размазывайте по зеркальной поверхности, чтобы покрылся тонкий слой пены. После этого все нужно смыть и вытереть.



Пенка для бритья поможет в быту / Фото Pexels

Удаление пятен с тканей

Пеной для бритья можно удалить пятна с одежды и текстиля. Составляющие в пенке помогают расщеплять жиры и другие загрязнения, при этом не повреждая ткань. Пена эффективна против косметических пятен – помады, тонального крема или жирных следов.

Если загрязните рубашку или скатерть, то нанесите на поверхность пену, аккуратно вотрите в ткань и оставьте на 15 минут, а после этого смойте остатки средства теплой водой и постирайте в стиральной машинке. Это поможет избежать въедания пятен в ткань.

Возвращение блеска серебру

Почерневшие серебряные изделия поместите в пену для бритья на 30 минут, а затем потрите все зубной щеткой, а потом мягкой тряпкой.

Больше о том, чем вычистить почернение с серебра читайте в нашем материале.

Душевая кабинка

На душевых кабинках остаются разводы и закальцинированные пятна. Чтобы полностью убрать пятна от мыльной пены, брызг воды и других загрязнений, нанесите средство на стенки кабинки для бритья и подождите 5 минут, а потом вытрите чистой тряпкой. Далее все надо будет еще раз промыть и насухо вытереть.