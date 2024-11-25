Как помыть окна до блеска, чтобы не было разводов: неожиданные лайфхаки

Мыть окна нужно даже в холодное время, поскольку на них все равно оседает пыль и в солнечную погоду они выглядят не совсем эстетично. Довольно часто специальные средства для мытья окон оставляют разводы, поэтому советуем воспользоваться интересными лайфхаками, которые помогут их избежать, а окна будут сиять до блеска.

Некоторые специалисты говорят, что для того, чтобы на окнах не было разводов, нужно воспользоваться важным правилом – мыть их в пасмурный день без ветра, пишет 24 Канал. Остатки воды на стекле не будут быстро высыхать и разводы будут минимальными.

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И для того, чтобы от них полностью избавиться, советуем обратить внимание на несколько простых средств, которые можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

Соль

В стакане воды разведите 2 столовые ложки соли. Все хорошо перемешайте, чтобы соль хорошо растворилась. Обмакните в смесь тряпку и хорошо протрите стекло, а после этого промойте дополнительно чистой водой.

Уксус

В стакане воды смешайте 50 миллиграммов уксуса. Такое самодельное средство хорошо помогает отчистить окна. Для лучшего эффекта, перелейте жидкость в пульверизатор и распылите на стекло.



Советы по мытью окон без разводов / Фото Pexels

Чай

В крепкий чайный раствор нужно добавить несколько ложек столового уксуса. Смесь надо наносить на окно с помощью распылителя. Все хорошо протрите тряпкой, а затем дополнительно промойте стекло чистой водой.

Крахмал

Копеечное средство не только хорошо удаляет грязь с окон, но и не оставляет никаких разводов на стекле. В литре теплой воды надо растворить столовую ложку крахмала, нанести смесь на окно и оставить до полного высыхания. Остатки нужно протереть сухой салфеткой.

Лимонный сок

Чтобы приготовить средство, к стакану воды надо добавить 50 миллиграммов лимонного сока. Нанесите раствор на окно с помощью распылителя и вытрите стекло на сухую. Средство полезно тем, что в комнате будет приятно пахнуть цитрусовыми.

Чтобы окна были чистыми и блестели, используйте для мытья салфетку из микрофибры. Именно такая тряпка не оставляет разводов и очень популярна в мытье окон.