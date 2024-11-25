Пыльный дом может стать настоящей проблемой сразу по нескольким причинам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Пыль может усилить аллергии, вызвать чихание и насморк, вытирать его долго и неприятно, а без этого дом будет выглядеть постоянно грязным.

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Впрочем, внедрение всего нескольких привычек в вашу повседневную жизнь может серьезно повлиять на количество пыли в вашем доме.

Вовремя очищайте вентиляционные отверстия

Поддержание чистоты в вентиляционных отверстиях – это то, что вы должны в первую очередь сделать для уменьшения количества пыли. Убедитесь, что вы очистили фильтры, сами отверстия, и вентиляция в вашем доме работает как следует.

Чаще вытирайте пыль

Да, действительно – причина, по которой вы хотите, чтобы в вашем доме не было так много пыли, заключается в том, чтобы у вас не было необходимости так часто его убирать. Впрочем, протирание полок может быть и профилактическим, и это поможет предотвратить накопление пыли.

Во время уборки всегда двигайтесь с верха комнаты в самый низ.



Пыль нужно вовремя вытирать / Фото Pexels

Почистите места, о которых часто забываете

Если в некоторых укромных уголках накопилось много пыли, это значит, что потом она будет вся разлетаться в разные стороны. Для того, чтобы этого избежать, вам нужно убрать даже в тех местах, которых обычно избегаете.

Пропылесосьте мебель и шторы

Вы, вероятно, даже не подозреваете, сколько пыли хранится в вашем диване и креслах! А шторы – это просто идеальное пространство для того, чтобы так появилось немало пыли. Затем от движения она начинает распространяться на всю квартиру, и вам приходится убирать ее с полок.

Расчистите беспорядок

Это, вероятно, ключевой момент, который поможет избавиться от большого количества пыли. Попробуйте убрать все безделушки с полок и забрать все вещи, на которых скапливается больше всего пыли.