Запорошений будинок може стати справжньою проблемою відразу з кількох причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Пил може посилити алергії, викликати чхання та нежить, витирати його довго та неприємно, а без цього дім виглядатиме постійно брудним.

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Втім, впровадження всього кількох звичок у ваше повсякденне життя може серйозно вплинути на кількість пилу у вашому домі.

Вчасно очищуйте вентиляційні отвори

Підтримання чистоти у вентиляційних отворах – це те, що ви маєте першочергово зробити для зменшення кількості пилу. Переконайтеся, що ви очистили фільтри, самі отвори, і що вентиляція у вашому домі працює як слід.

Частіше витирайте пил

Так, справді – причина, з якої ви хочете, аби у вашому домі не було так багато пилу, полягає у тому, щоб у вас не було необхідності так часто його прибирати. Втім, протирання полиць може бути й профілактичним, і це допоможе запобігти накопиченню пилу.

Під час прибирання завжди рухайтеся з верху кімнати у самий низ.



Пил потрібно вчасно витирати / Фото Pexels

Почистьте місця, про які часто забуваєте

Якщо у деяких затишних куточках накопичилося багато пилу, це значить, що потім він буде увесь розлітатися в різні боки. Для того, щоб цього уникнути, вам потрібно прибрати навіть в тих місцях, яких зазвичай уникаєте.

Пропилососьте меблі та штори

Ви, певно, навіть не підозрюєте, скільки пилу зберігається у вашому дивані та кріслах! А штори – це просто ідеальний простір для того, аби так з’явилося чимало пилу. Потім від руху він починає поширюватися на всю квартиру, і вам доводиться прибирати його з полиць.

Розчистіть безлад

Це, певно, ключовий момент, який допоможе позбутися великої кількості пилу. Спробуйте прибрати усі дрібнички з полиць та забрати усі речі, на яких накопичується найбільше пилу.