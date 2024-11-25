Як помити вікна до блиску, щоб не було розводів: несподівані лайфхаки

Мити вікна потрібно навіть в холодну пору, оскільки на них все одно осідає пилюка й в сонячну погоду вони виглядають не зовсім естетично. Досить часто спеціальні засоби для миття вікон залишають розводи, тому радимо скористатися цікавими лайфхаками, які допоможуть їх уникнути, а вікна сяятимуть до блиску.

Деякі фахівці кажуть, що для того, щоб на вікнах не було розводів, потрібно скористатися важливим правилом – мити їх в пасмурний день без вітру, пише 24 Канал. Залишки води на склі не будуть швидко висихати й розводи будуть мінімальними.

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Та для того, щоб від них повністю позбутися, радимо звернути увагу на кілька простих засобів, які можна зробити самостійно в домашніх умовах.

Сіль

У склянці води розведіть 2 столові ложки солі. Все добре перемішайте, щоб сіль добре розчинилася. Вмочіть в суміш ганчірку й добре протріть скло, а після цього промийте додатково чистою водою.

Оцет

У склянці води змішайте 50 міліграмів оцту. Такий саморобний засіб добре допомагає відчистити вікна. Для кращого ефекту, перелийте рідину в пульверизатор й розпиліть на скло.



Поради щодо миття вікон без розводів / Фото Pexels

Чай

У міцний чайний розчин потрібно додати кілька ложок столового оцту. Суміш треба наносити на вікно за допомогою розпилювача. Все добре протріть ганчіркою, а потім додатково промийте скло чистою водою.

Крохмаль

Копійчаний засіб не лише добре видаляє бруд з вікон, але й не залишає ніяких розводів на склі. У літрі теплої води треба розчинити столову ложку крохмалю, нанести суміш на вікно та залишити до повного висихання. Залишки потрібно протерти сухою серветкою.

Лимонний сік

Щоб приготувати засіб, до склянки води треба додати 50 міліграмів лимонного соку. Нанесіть розчин на вікно за допомогою розпилювача й витріть скло на суху. Засіб корисний тим, що в кімнаті буде приємно пахнути цитрусовими.

Щоб вікна були чистими й блистіли, використовуйте для миття серветку з мікрофібри. Саме така ганчірка не залишає розводів та є дуже популярною у митті вікон.