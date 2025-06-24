4 знака, что нужно подкормить огород: большинство людей их не замечают

Если вам трудно понять, когда пришло время для подкормки вашего огорода, тогда стоит просто обратить внимание на ваши растения. Они могут немало вам сказать о своем состоянии – если только знать, куда смотреть.

Уход за растениями может быть непростой задачей, и иногда уследить за всеми их этапами развития и потребностями не так уж и просто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но есть несколько признаков, что ваши растения срочно нуждаются в подкормке для роста.

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Почва с дефицитом питательных веществ

Эта простая проверка – это способ оценить состояние вашей почвы, чтобы понять, что именно нужно вашим растениям. И если вы серьезно относитесь к огородничеству, анализ почвы – это одна из первых вещей, что вы должны сделать.

Это покажет вам, каких питательных веществ не хватает, и какие нужно вносить в почву чаще. Анализ почвы может показать дефицит гораздо раньше, чем вы начнете видеть его физические симптомы на своих растениях.

Листья меняют цвет

Для многих растений ярко-зеленые листья – это признак здорового роста. Поэтому каждый раз, когда вы замечаете необычные изменения, вы можете быть уверены, что что-то здесь не так. Желтые листья, особенно когда они появляются на старых, нижних частях растения, часто означает, что в земле не хватает азота.

А вот если листья приобретают красноватый или даже фиолетовый оттенок, это может быть признаком дефицита фосфора. Зато коричневые края и скручивание листьев свидетельствуют о том, что нужно провести подкормку калием или кальцием.



Огород нужно подпитывать / Фото Pexels

Меньше цветов и плодов

Плодоносящие и цветущие растения нуждаются в дополнительной подпитке, и если ее не предоставить, вы это сразу же заметите в уменьшении количества цветения и урожая. Сначала нужно убедиться, что нет проблем с поливом и вредителями – но если эти два фактора под контролем, тогда вашим растениям нужно именно подпитки.

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Слабая корневая система

Конечно, распознать этот признак может быть непросто, ведь корни спрятаны от глаз. Однако если вы заметили на некоторых растениях, что их корневая система очень слабая, это признак, что они получают недостаточно подпитки.

Если корни имеет темно-коричневый цвет, становится кашеобразным, или имеет неприятный запах, это значит, что с почвой есть некоторые проблемы. В таком случае советуют использовать органические удобрения медленного высвобождения, чтобы стимулировать рост крепких корней.