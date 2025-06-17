Начало лета – это практически идеальное время для обрезки некоторых цветущих растений, удаления их увядших цветов и улучшения формы кустов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Сирень

Сирень в начале июня уже полностью отцвела, поэтому нужно как следует подготовиться к ее обильному цветению в следующем году – а для этого в начале лета нужно провести обрезку.

Цветы сирени развиваются на старой древесине, поэтому почки начнут расти сразу же после окончания цветения. Если ваше растение в хорошем состоянии, тогда вы можете просто слегка сформировать его и удалить все мертвые ветви. Если же куст требует сильной обрезки, то будьте внимательны, чтобы не удалить больше, чем треть ветвей.

Наперстянка

Это растение садоводы любят за его высокие стебли, что могут создать очень интересную структуру в саду и на цветнике. Многие цветоводы считают, что одного высокого стебля с цветами на сезон достаточно, но это ошибочное мнение. Если вы хотите превратить свой сад в цветущий оазис, первый массивный цветонос стоит удалить сразу же после того, как он отцветет.

После этого у растения вырастут более короткие, и не менее красивые стебли, которые будут цвести до позднего лета.

Кстати, ранее мы уже делились идеальным временем для обрезки ирисов, чтобы они впоследствии цвели чрезвычайно пышно.

Форзиция

Это растение – это настоящий символ прихода весны, ведь цветы на ней появляются еще задолго до того, как на других растениях распускаются почки с листочками. Обрезать форзицию нужно после того, как закончится цветение и появятся листья – это позволит контролировать ее размер и создать аккуратную приятную форму.



Форзицию нужно обрезать в июне / Фото Pexels

Азалии

Этот кустарник уже также давно стал классическим в ландшафте, ведь он не только пышно цветет красивыми цветами, но и также привлекает на участок различных опылителей – бабочек, пчел и тому подобное.

Азалии также цветут на старой древесине, поэтому обрезать растения весной нельзя. Вместо этого это делается в начале лета.

Георгины

Возможно, вам интересно, зачем обрезать георгины, если они еще даже не цвели – и в этом на самом деле заключается вся суть. Прищипывание георгин летом помогает им быть более активными в течение целого сезона, и вы сможете контролировать размеры их стеблей.

Глициния

Глициния – это одно из растений, которое считают чрезвычайно прихотливым, и оно в целом требует частой обрезки. Это делается и для того, чтобы стимулировать новый рост, и для контроля роста растения.