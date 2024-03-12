Конечно, иногда у владельцев квартиры для ремонта не хватает времени, а иногда – средств. Иногда не хватает мотивации, или же вы боитесь, что результат будет выглядеть хуже, чем до ремонта. И все же рано или поздно наступает момент, когда ремонт становится уже не прихотью, а действительно необходимым мероприятием. И важно вовремя понять, что пришло время действовать.

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Дефекты на стенах, полу и потолке

Одна из достаточно явных признаков того, что пришло время ремонтировать жилье – это комбинация из пола, что скрипит, обоев, что начинают отваливаться и побелки, которая уже трескается.

Поэтому, обратите внимание на такие признаки в своем жилье:

ободранный линолеум;

сколы на полу;

ламинат, который взялся волнами;

трубы, которые протекают.

Если у вас возникла одна из этих проблем, можно ограничиться и простыми решениями: например, завешать картиной пятно на стене, а дырку на линолеуме прикрыть ковриком.

Естественный износ

Возможно, ваша побелка на потолке стала темнее, а краска – выгорела? Что ж, это также признак, что нужно прибегнуть к ремонту. В комнатах тогда начинает быстрее накапливаться пыль, а кафель и пол приходится мыть с сильнодействующими средствами.

Все это может создать атмосферу запустения и убрать уют, к которому стремятся большинство владельцев квартир. В таком случае вполне достаточно будет просто перекрасить потолки, переклеить обои или заменить деревянные косяки. Тогда интерьер будет выглядеть более свежим.

Плохой запах

Об этом признаке думают далеко не все, а зря. Если в вашем доме постоянно плохо пахнет, это может означать, что нужно сделать некоторый ремонт. Если запах не исчезает даже после постоянного проветривания, использования саше и ароматических палочек, это может значить, что природные ароматы человеческого жилья впитались в отделку комнат, и эту отделку нужно заменить.



Плохой запах в доме может быть проблемой / Фото Pexels

Поэтому в таком случае самое время приготовиться к косметическому ремонту.

Появление плесени на стенах

Плесень может быть еще одной причиной плохого запаха, и если у вас обои, потолок или пол покрыты такими темными пятнами, пора сделать ремонт. Грибок плохо влияет не только на общий вид вашего жилья, но и на самочувствие жителей дома, а также становится причиной специфического запаха и может повредить целостность отделки дома.

Морально устаревший ремонт

Конечно, фрагменты стен, выложены искусственным камнем, пластиковые карнизы и гипсокартонные перегородки еще какое-то десятилетие назад были модными, но сейчас такой ремонт сложно назвать актуальным. Если вы чувствуете, что отделка вашей квартиры морально устарела, тогда пора задуматься над тем, чтобы ее заменить.