5 признаков, что вы едите слишком много сахара: их замечают не все

Представить жизнь без сахара достаточно трудно, ведь его добавляют во многие продукты. Но когда сахара становится в нашем рационе слишком много?

Специалисты убеждены, что употреблять больше, чем шесть столовых ложек сахара в день для женщин не стоит. Для мужчин норма немного больше – девять ложек. Но проследить за этим иногда бывает непросто, пишет Vogue.

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Увеличение веса и постоянный голод

Ни для кого не станет открытием, что сахар – это достаточно калорийный продукт. Впрочем, есть и еще одна причина, почему он может вызвать набор веса. Если вы едите его слишком много, вы постоянно будете голодны. Причина заключается в том, что сахар повышает уровень глюкозы в крови, но из-за нехватки клетчатки совсем не насыщает организм.

Акне

Проблемы с кожей очень часто могут возникать из-за неправильного рациона. И когда мы едим сахар, поднимается не только уровень инсулина, но и гормон, называется инсулиноподобным фактором роста 1.

Тяга к сладкому

Когда вы едите сахар, уровень глюкозы повышается, но этот всплеск может быть таким сильным, что уровень сахара в крови не падает до нормального, а до такого, что ниже начального. Это называется гипогликемией и потом приводит к тяге к сладкому.



Тяга к сладкому может быть из-за неправильного рациона / Фото Pexels

Воспаление и слабый иммунитет

Обычно сахар усваивается организмом через тонкий кишечник. Впрочем, если количество сахаров в рационе превышает емкость тонкого кишечника, тогда они попадают в толстый кишечник.

После этого сахара становятся пищей для бактерий, которые там живут. Проблема заключается в том, что в конце концов эти бактерии могут покинуть кишечник и попасть в кровь, что приводит к тихому воспалению.

Ускоренное старение

Наука уже доказала, что высокое потребление сахара приводит к образованию прогрессивных конечных продуктов гликации. Фактически же сахар влияет на коллагеновые волокна, и они становятся жесткими, хрупкими и в конце концов разрушаются.