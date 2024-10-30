Герпес или просто прыщ: вот как заметить разницу

Вы только что заметили на губе красную и болезненную шишку? Иногда сначала очень трудно определить, это герпес или обычный прыщ, ведь они достаточно похожи.

Иногда спутать герпес и прыщ чрезвычайно просто, ведь оба они выглядят как красные бугорки – особенно, если герпес находится на ранней стадии, поделилась доктор медицинских наук Мариса Гаршик.

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Что такое герпес?

Герпес – это маленькие, наполненные жидкостью волдыри, образующиеся вокруг губ. И вы можете чувствовать зуд и жжение до момента, как образуются язвы – часто они появляются группами. После прорезывания они раскрываются и образуют струп. Обычно они заживают за несколько недель, утверждает Mayo Clinic.

Герпес – это инфекция, вызванная вирусом, и может передаваться во время близкого контакта, например, во время поцелуев. Среди симптомов также могут быть лихорадка, боль в горле, деснах, головная боль, боли в мышцах или увеличение лимфатических узлов.

Что такое прыщи?

Прыщи появляются из-за того, что сальные железы кожи забиваются грязью или бактериями. Иногда они могут краснеть и воспаляться, и тогда из них вытекает гной или жидкость. Прыщи не вызваны вирусом и не являются заразными. В конце концов, это просто избыток грязи на вашей коже.

Они могут образовываться вокруг губ или подбородка, но также возникают и на щеках, лбу, шее и спине.

Как определить разницу между прыщом и герпесом

Есть несколько советов, которые помогут вам легко определить, имеете ли вы дело с герпесом, или с акне. Вот несколько ключевых различий.