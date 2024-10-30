Герпес чи просто прищ: ось як помітити різницю
Джерело:Live Strong
Ви щойно помітили на губі червону й болючу шишку? Іноді спершу дуже важко визначити, чи це герпес, чи звичайний прищ, адже вони досить подібні.
Іноді сплутати герпес і прищ надзвичайно просто, адже обидва вони виглядають як червоні горбки – особливо, якщо герпес перебуває на ранній стадії, поділилася докторка медичних наук Маріса Гаршік.
Цікаво 5 непомітних ознак, що ви надто рідко миєте волосся
Що таке герпес?
Герпес – це маленькі, наповнені рідиною пухирі, що утворюються навколо губ. І ви можете відчувати свербіж та печіння до моменту, як утворяться виразки – часто вони з'являються групами. Після прорізування вони розкриваються та утворюють струп. Зазвичай вони заживають за кілька тижнів, стверджує Mayo Clinic.
Герпес – це інфекція, що спричинена вірусом, та може передаватися під час близького контакту, наприклад, під час поцілунків. Серед симптомів також можуть бути лихоманка, біль у горлі, яснах, головний біль, болі у м'язах чи збільшення лімфатичних вузлів.
Що таке прищі?
Прищі з'являються через те, що сальні залози шкіри забиваються брудом чи бактеріями. Іноді вони можуть червоніти та запалюватися, і тоді з них витікає гній чи рідина. Прищі не спричинені вірусом та не є заразними. Зрештою, це просто надлишок бруду на вашій шкірі.
Вони можуть утворюватися навколо губ чи підборіддя, але також виникають і на щоках, лобі, шиї та спині.
Як визначити різницю між прищем та герпесом
Є кілька порад, які допоможуть вам легко визначити, чи маєте ви справу з герпесом, чи з акне. Ось кілька ключових відмінностей.
- Розташування. Герпес зазвичай з'являється навколо губ, а прищі можуть бути й на обличчі, і на шиї, і на решті тіла.
- Зовнішній вигляд. Спершу герпес нагадує скупчення невеликих пухирців, що наповнені прозорою рідиною, і зазвичай герпес не має білої головки. Коли пухирі лопаються, утворюється струп, і тоді область навколо пухиря червоніє. Прищ ж натомість є однією червоною шишкою, яка може мати білу головку, з якої витікає гній.
- Відчуття. Герпес може викликати печіння, свербіж чи поколювання, особливо перед прорізуванням. А ось прищ просто чутливий чи болючий при появі.