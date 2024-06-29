Когда плед или одеяло слишком большие и не влезают в стиральную машину, кажется, что у вас есть всего два варианта: стирать вручную или нести вещь в химчистку. Второй вариант подходит далеко не всем, особенно в случае, если вещь нужно чистить регулярно.

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Как отстирать одеяло в ванной

Если в машинку одеяло не влезает, к сожалению, придется поработать руками. Но это точно не будет так утомительно, как вы себе уже, вероятно, представили. Все, что вам нужно – это ванна и ваше грязное одеяло.

Прежде всего, наполните ванну теплой водой. После этого добавьте в нее 2 столовые ложки средства для чистки посуды и 6 ложек обычной пищевой соды, которая точно найдется у вас на кухне. Кроме того, не забудьте налить в воду и гель для стирки согласно инструкции, указанной на упаковке средства.

После этого возьмите свое одеяло и погрузите его в раствор. Оставьте его так на 4 часа, не забывая время от времени переворачивать его. Когда вода уже станет грязной, слейте ее и долейте чистой. После того, как время истечет, вы можете промыть одеяло в чистой воде, используя для этого руки, ноги или даже швабру.

Как высушить большое одеяло

Высушить одеяло также может быть далеко не самой простой задачей. Прежде всего, высушить почти полностью вам нужно его еще в ванной. Для этого слейте всю воду и максимально его отожмите, избавившись от большого количества воды.

После этого разложите одеяло на швабру или доску для сушки и ждите, пока оно полностью высохнет. Края стоит время от времени отжимать для того, чтобы этот процесс проходил быстрее.

Если же вы хотите стирать большой плед в своей стиральной машине, вы можете разрезать его пополам, а на месте этого разреза вшить молнию, подходящую по цвету. Так он будет влезать в машинку и оставаться привлекательной частью вашего интерьера.

Не забывайте также и о возможности воспользоваться прачечными самообслуживания, где есть большие стиральные и сушильные машины, которые идеально подойдут для очистки вещей достаточно большого размера.