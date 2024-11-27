Быстрая стирка в микроволновке: все полотенца будут идеально чистыми

Кухонные полотенца – вероятно, самая грязная ткань во всем доме, ведь ими могут вытирать практически все. И даже стирка не может вернуть им идеальную чистоту.

Если вас беспокоят застарелые пятна на кухонных полотенцах, то самое время разобраться с тем, как их уничтожить, сообщает 24 Канал. И для этого вам понадобится всего несколько минут и микроволновая печь.

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Как быстро отстирать кухонное полотенце

Вы, скорее всего, используете микроволновую печь только для того, чтобы разогревать пищу и, возможно, очищать посуду. Впрочем, этот девайс имеет несколько других полезных свойств, о которых известно не всем.

И если вам нужно отстирать застарелые пятна на полотенце, с этим можно справиться на удивление быстро. Прежде всего вам нужно замочить полотенце и натереть все пятна моющим средством. Полотенце после этого нужно положить в пакет для замораживания. Впрочем, вы можете использовать и обычный целлофан, если другой пакет найти не удается.

В микроволновке нужно выбрать среднюю мощность и поставить ее на полторы минуты. Полотенце в пакете нужно вытягивать впоследствии щипцами, чтобы не обжечься. Сразу же после этого прополощите полотенце в проточной воде и высушите его.



Полотенце можно отстирать в микроволновой печи / Фото Pexels

Впрочем, мешайте на меры предосторожности: внимательно изучите, из какого материала состоит полотенце. Если синтетики больше, чем 70%, способ с микроволновкой лучше не использовать, ведь она может выйти из строя.

Когда вы вытащите полотенце, его нужно пощупать через пакет. Если оно горячее – то оно достаточно прогрелось. Если же остался холодным или только теплым, поставьте еще на 1,5 минуты. после этого нужно достать его из пакета и качественно прополоскать.

Таким образом вы можете "стирать" сразу два или три полотенца – этот способ подходит для махровых, вафельных, льняных и полотенец из микрофибры. Учтите также, что так можно освежить и губки и тряпки.