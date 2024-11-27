Швидке прання у мікрохвильовці: всі рушники будуть ідеально чистими

Кухонні рушники – певно, найбрудніша тканина в усьому домі, адже ними можуть витирати практично усе. І навіть прання не може повернути їм ідеальну чистоту.

Якщо вас турбують застарілі плями на кухонних рушниках, то саме час розібратися з тим, як їх знищити, повідомляє 24 Канал. І для цього вам знадобиться всього кілька хвилин та мікрохвильова піч.

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Як швидко відіпрати кухонний рушник

Ви, скоріш за все, використовуєте мікрохвильову піч тільки для того, аби розігрівати їжу і, можливо, очищати посуд. Втім, цей девайс має кілька інших корисних властивостей, про які відомо не всім.

І якщо вам потрібно відіпрати застарілі плями на рушнику, з цим можна впоратися на диво швидко. Перш за все вам потрібно замочити рушник та натерти усі плями мийним засобом. Рушник після цього потрібно покласти у пакет для заморожування. Втім, ви можете використати і звичайний целофан, якщо інший пакет знайти не вдається.

В мікрохвильовці потрібно обрати середню потужність та поставити її на півтори хвилини. Рушник у пакеті потрібно витягати згодом щипцями, аби не обпектися. Відразу ж після цього прополощіть рушник у проточній воді та висушіть його.



Рушник можна відіпрати у мікрохвильовій печі / Фото Pexels

Втім, заважайте на запобіжні заходи: уважно вивчіть, з якого матеріалу складається рушник. Якщо синтетики більше, ніж 70%, спосіб з мікрохвильовкою краще не використовувати, адже вона може вийти з ладу.

Коли ви витягнете рушник, його потрібно пощупати через пакет. Якщо він гарячий – то він достатньо прогрівся. Якщо ж залишився холодним чи тільки теплим, поставте ще на 1,5 хвилини. після цього потрібно дістати його з пакета та якісно прополоскати.

Таким чином ви можете "прати" одразу два чи три рушники – цей спосіб підходить для махрових, вафельних, лляних та рушників з мікрофібри. Зважте також, що так можна освіжити і губки та ганчірки.