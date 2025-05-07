Любые манипуляции с деньгами наделялись магической силой, пишет 24 Канал. Некоторые поверья гарантируют приумножение средств, другие же предупреждают о вероятной нищете. Для того, чтобы увеличить финансы и не потерять деньги, советуем дальше узнать, как правильно брать и отдавать деньги.

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Как правильно давать деньги в долг

Если вы занимаете деньги, то это нужно делать левой рукой. По примете, тогда отдавать одолженное будет легко. Если же брать деньги правой рукой, тогда возвращать деньги обратно будут трудно и с их возвращением будут возникать проблемы.

Кстати, в одном из наших материалов мы рассказали, что нельзя занимать соседям и друзьям. Узнайте об этом больше, чтобы не навлечь на себя финансовые проблемы.

Деньги в долг рекомендуется брать крупными купюрами, поскольку они символизируют мощный поток средств. Бумажные купюру лучше передавать сложенными пополам.

Когда нельзя давать деньги в долг

По приметам, деньги нельзя отдавать вечером после захода солнца. Не рекомендуется давать кому-то их в среду, пятницу и воскресенье. Запрещено давать деньги в долг на большие церковные праздники – Пасху, Троицу, Рождество и тому подобное.



Деньги нельзя занимать на большие праздники / Фото Pexels

Ни в коем случае не одалживаются деньги на Новый год. Рассчитаться со всеми долгами надо еще до Нового года. Для тех, кто верят в фазы Луны, лучше обходить дни, когда Луна находится в Полнолунии. В долг надо давать деньги на растущую Луну, а отдавать тогда, когда Луна идет на убыль.

Нельзя давать деньги на погашение предыдущего долга, потому что таким образом можно навлечь на себя финансовые проблемы должника.

Как отдавать одолженные деньги в долг

Отдавать деньги надо правой рукой. Это делается для того, чтобы в финансовые отношения не вмешались эмоции, поскольку деньги любят холодную голову. Лучше всего будет, если деньги не отдавать в руки, а поставить на стол. Нельзя передавать средства через порог, поэтому лучше этого избегайте.