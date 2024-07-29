Многие используют камеру телефона, даже не думая о том, как делать это эффективнее. Но есть несколько простых шагов, которые помогут вам в конце концов получать гораздо более качественные фотографии.

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Включите некоторые направляющие

Приложение для камеры iPhone обычно сохраняет настройки чрезвычайно простыми, чтобы вы могли разобраться с ними легко. И все же есть один неочевидный параметр, который может серьезно помочь людям, которые имеют проблемы с композицией фотографий. И этот инструмент – сетка.

Вам нужно перейти к опции "Настройки", прокрутить до пункта "Камера" и включить параметр "Сетка". Так вы сможете создавать интересные кадры и изобретательнее наполнять фотографии.

Выберите параметры вспышки

Светодиодная вспышка может и улучшить, и ухудшить качество фотографий. И в большинстве современных телефонов она достаточно мощная, и иногда может срабатывать тогда, когда вы меньше всего этого хотите. Слишком много людей делают ночные снимки, которые выглядели бы лучше без вспышки. Ведь она подсвечивает не только то, что нужно, но и частицы пыли и тому подобное.

Другая проблема – это слишком тусклые снимки. Поможет избежать обеих этих проблем регулировка вспышки.

Используйте дополнительные настройки

Быстрое меню в камере – это незаменимый инструмент, если вы хотите улучшить качество своих фотографий. Не пожалейте времени на то, чтобы изучить, какие там есть опции. Вы можете выбирать фильтры, вручную изменять уровень экспозиции и тому подобное.



Дополнительные настройки очень важны / Фото Pexels

Выберите типы файлов

Если вы хотите редактировать фотографии после того, как делаете их, вы уже знаете, что существует много переменных по типу файла, его размера и разрешения. К счастью, большинство этих параметров поддаются редактированию в настройках вашей камеры.

Сохраните настройки

В программе "Настройки" есть еще одно меню, которое используют не очень часто, и знать о нем необходимо – это "Сохранить настройки". И если вы коснетесь его, ваша камера запомнит, что вы делали в последний раз, и вам не придется настраивать все заново каждый раз, когда вы захотите сделать снимок.