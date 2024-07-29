Чимало людей використовують камеру телефона, навіть не думаючи про те, як робити це ефективніше. Та є кілька простих кроків, які допоможуть вам зрештою отримувати набагато якісніші фотографії.

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Увімкніть деякі напрямні

Додаток для камери iPhone зазвичай зберігає налаштування надзвичайно простими, аби ви могли розібратися із ними легко. Та все ж є один неочевидний параметр, який може серйозно допомогти людям, які мають проблеми з композицією фотографій. І цей інструмент – сітка.

Вам потрібно перейти до опції "Налаштування", прокрутити до пункту "Камера" та ввімкнути параметр "Сітка". Так ви зможете створювати цікавіші кадри та винахідливіше наповнювати фотографії.

Оберіть параметри спалаху

Світлодіодний спалах може і покращити, і погіршити якість фотографій. І в більшості сучасних телефонів він досить потужний, та іноді може спрацьовувати тоді, коли ви найменше цього хочете. Надто багато людей роблять нічні знімки, які виглядали б краще без спалаху. Адже він підсвічує не тільки те, що потрібно, але й частинки пилу тощо.

Інша проблема – це надто тьмяні знімки. Допоможе уникнути обох цих проблем регулювання спалаху.

Використовуйте додаткові налаштування

Швидке меню в камері – це незамінний інструмент, якщо ви хочете покращити якість своїх фотографій. Не пожалкуйте часу на те, щоб вивчити, які там є опції. Ви можете обирати фільтри, вручну змінювати рівень експозиції тощо.



Додаткові налаштування дуже важливі / Фото Pexels

Оберіть типи файлів

Якщо ви хочете редагувати фотографії після того, як робите їх, ви вже знаєте, що існує багато змінних щодо типу файлу, його розміру та роздільної здатності. На щастя, більшість цих параметрів піддаються редагуванню у налаштуваннях вашої камери.

Збережіть налаштування

У програмі "Налаштування" є ще одне меню, яке використовують не дуже часто, та знати про нього необхідно – це "Зберегти налаштування". І якщо ви торкнетеся його, ваша камера запам'ятає, що ви робили востаннє, і вам не доведеться налаштовувати все наново кожного разу, коли ви захочете зробити знімок.