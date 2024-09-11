Многие сталкиваются с тем, что бананы очень быстро чернеют после того, как их приносят из магазина домой – и связано это прежде всего с неправильным хранением.

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Как правильно хранить бананы

Для того, чтобы ваши бананы не чернели, вам прежде всего нужно понять, какие фрукты можно считать спелыми. В частности, если кожура в них уже стала солнечно-желтой, тогда они уже созрели и нужно думать о том, как их хранить.

Потому что зеленые бананы, например, могут лежать и созревать прямо на подоконнике, а вот спелые оставлять там не стоит. Если вы хотите сохранить желтые бананы как можно дольше, их нужно положить по отдельности, отделив бананы друг от друга. А для лучшего результата вы можете даже завернуть плодоножку банана в фольгу.

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Бананы советуют хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре. Впрочем, положить их нужно так, чтобы на них попадало как можно меньше солнечных лучей. Перекладывать в холодильник банан нужно уже только тогда, когда вы увидите на нем почернение – это поможет замедлить процесс порчи.



Бананы нужно хранить правильно / Фото Pexels

Также сразу же после возвращения из магазина вам нужно достать бананы из пакета, а лучше всего вообще подвешивать их на крючки или веревки.