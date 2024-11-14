Авокадо неделями не будет темнеть: идеальный способ его хранить

Авокадо –это фрукт, который можно удачно сочетать со многими разными продуктами: и с рыбой, и с овощами, и с зеленью. Специфика его заключается в том, что оно не имеет ярко выраженного вкуса.

Если вы любитель авокадо, тогда уже точно замечали, что очень быстро после разрезания авокадо начинает темнеть и теряет и привлекательный вид, и вкус, сообщает 24 Канал. Но справиться с проблемой очень просто.

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Как правильно хранить авокадо

Когда вы покупаете авокадо в магазине плод, скорее всего, еще зеленый и твердый. Впрочем, справиться с этим очень легко. Главное - не прятать его в холодильник, а оставить на несколько дней, до недели, при комнатной температуре.

Но если вы не хотите так долго ждать, вы можете ускорить процесс - для этого нужно завернуть авокадо в бумажный пакет. Тогда срок созревания сократится до 3 - 5 дней. Впрочем, существует способ ускорить созревание плода даже сильнее – для этого в пакет нужно дать половину яблока.

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Но это приводит и к противоположному совету: если вы купили авокадо с намерением сохранить его на некоторое время, не стоит класть его в ящик с другими фруктами, ведь так оно преждевременно созреет и испортится.



Авокадо нужно уметь хранить / Фото Pexels

Что делать, если авокадо уже разрезано?

Очень быстро после созревания авокадо начнет терять свой цвет и становиться темным. Этот процесс называется окислением, и несколько простых лайфхаков помогут его приостановить.