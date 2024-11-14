Авокадо тижнями не темнішатиме: ідеальний спосіб його зберігати

Авокадо – це фрукт, який можна вдало поєднувати з багатьма різними продуктами: і з рибою, і з овочами, і з зеленню. Специфіка його полягає в тому, що воно не має яскраво вираженого смаку.

Якщо ви любитель авокадо, тоді вже точно помічали, що дуже швидко після розрізання авокадо починає темнішати та втрачає і привабливий вигляд, і смак, повідомляє 24 Канал. Та впоратися із проблемою дуже просто.

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Як правильно зберігати авокадо

Коли ви купляєте авокадо в магазині плід, скоріш за все, ще зелений та твердий. Втім, впоратися із цим дуже легко. Головне - не ховати його у холодильник, а залишити на кілька днів, до тижня, за кімнатної температури.

Та якщо ви не хочете так довго чекати, ви можете пришвидшити процес - для цього потрібно загорнути авокадо у паперовий пакет. Тоді термін достигання скоротиться до 3 - 5 днів. Втім, існує спосіб пришвидшити достигання плоду навіть сильніше – для цього у пакет потрібно дати половину яблука.

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Та це призводить і до протилежної поради: якщо ви купили авокадо з наміром зберегти його на деякий час, не варто класти його у ящик з іншими фруктами, адже так воно передчасно достигне та зіпсується.



Авокадо потрібно вміти зберігати / Фото Pexels

Що робити, якщо авокадо вже розрізане?

Дуже швидко після достигання авокадо почне втрачати свій колір та ставати темним. Цей процес називається окисленням, і кілька простих лайфхаків допоможуть його призупинити.