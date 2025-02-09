Вот как хранить духи, чтобы запах не выветривался: единицы знают секрет

Когда вы покупаете дорогие духи, конечно же, хочется, чтобы они прослужили как можно дольше. Но вот как хранить флакончик, интересуются далеко не все.

Оказывается, относительно хранения духов существует несколько важных правил, о которых большинство людей даже не догадываются. Но если их нарушать, ароматическая жидкость будет служить вам не так долго, как хотелось бы, сообщает 24 Канал.

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Как правильно хранить духи?

Существует всего три основных правила, запомнив которые, вы сможете хранить свои духи годами без значительного ущерба для запаха. Но если нарушить их – с любимым ароматом придется попрощаться довольно быстро.

Солнечный свет . Свет – это большой враг парфюмерии. Класть флакончик нужно подальше от прямых солнечных лучей – как и с дорогим алкоголем, ультрафиолет может изменить тонкий состав жидкости. Лучше класть духи в закрытый шкаф, ящик или даже холодильник.

. Свет – это большой враг парфюмерии. Класть флакончик нужно подальше от прямых солнечных лучей – как и с дорогим алкоголем, ультрафиолет может изменить тонкий состав жидкости. Лучше класть духи в закрытый шкаф, ящик или даже холодильник. Температура . Она должна быть умеренной и постоянной. Если вы хотите, чтобы начальный аромат не изменился, тогда выберите для них место, где не будет перепада температур. В частности, полки в ванной для духов совсем не подходят – потому что в этой комнате температура меняется очень часто.

. Она должна быть умеренной и постоянной. Если вы хотите, чтобы начальный аромат не изменился, тогда выберите для них место, где не будет перепада температур. В частности, полки в ванной для духов совсем не подходят – потому что в этой комнате температура меняется очень часто. Окисление. Оно для духов может стать губительным – ведь неслучайно флаконы имеют плотную крышку. Со временем из-за контакта с воздухом аромат может испортиться. Никогда не пренебрегайте крышкой и не оставляйте духи открытыми.

Но нужно обратить внимание и еще на несколько моментов – в месте, где вы храните духи, не должно быть влажно. Оптимальной влажностью для хранения ваших духов будет такая, что не превышает 70%.



Духи нужно хранить в темном шкафу / Фото Pexels

Также не советуют хранить флаконы и в выдвижных ящиках, ведь от частого встряхивания ваш аромат может быстро измениться. Не стоит также носить флакон все время в сумочке, хоть это и может показаться удобным.

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Есть ли у духов срок годности?

Короткий ответ – да. В среднем в запечатанном состоянии срок годности ароматов составляет от 3 до 5 лет. А вот после первого распыления он сокращается до 24 – 36 месяцев при правильных условиях хранения.

Обычно срок годности духов можно найти на коробке, поэтому на это также нужно обращать внимание. Но многие специалисты считают, что срок годности духов – это скорее условность для производителей. А хороший аромат может храниться от 10 до 20 лет.