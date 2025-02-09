Ось як зберігати парфуми, щоб запах не вивітрювався: одиниці знають секрет

Коли ви купуєте дорогі парфуми, звісно ж, хочеться, аби вони прослужили якомога довше. Але ось як зберігати флакончик, цікавляться далеко не всі.

Виявляється, щодо зберігання парфумів існує кілька важливих правил, про які більшість людей навіть не здогадуються. Але якщо їх порушувати, ароматична рідина буде служити вам не так довго, як хотілося б, повідомляє 24 Канал.

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Як правильно зберігати парфуми?

Існує всього три основні правила, запам'ятавши які, ви зможете зберігати свої парфуми роками без значної шкоди для запаху. Але якщо порушити їх – з улюбленим ароматом доведеться попрощатися досить швидко.

Сонячне світло . Світло – це великий ворог парфумерії. Класти флакончик потрібно якнайдалі від прямих сонячних променів – як і з дорогим алкоголем, ультрафіолет може змінити тонкий склад рідини. Краще класти парфуми у закриту шафу, ящик чи навіть холодильник.

. Світло – це великий ворог парфумерії. Класти флакончик потрібно якнайдалі від прямих сонячних променів – як і з дорогим алкоголем, ультрафіолет може змінити тонкий склад рідини. Краще класти парфуми у закриту шафу, ящик чи навіть холодильник. Температура . Вона має бути помірною та постійною. Якщо ви хочете, аби початковий аромат не змінився, тоді оберіть для них місце, де не буде перепаду температур. Зокрема, полиці у ванній для парфумів зовсім не підходять – бо у цій кімнаті температура змінюється дуже часто.

. Вона має бути помірною та постійною. Якщо ви хочете, аби початковий аромат не змінився, тоді оберіть для них місце, де не буде перепаду температур. Зокрема, полиці у ванній для парфумів зовсім не підходять – бо у цій кімнаті температура змінюється дуже часто. Окислення. Воно для парфумів може стати згубним – адже невипадково флакони мають щільну кришку. З часом через контакт з повітрям аромат може зіпсуватися. Ніколи не нехтуйте кришкою та не залишайте парфуми відкритими.

Але потрібно звернути увагу й ще на кілька моментів – у місці, де ви зберігаєте парфуми, не має бути волого. Оптимальною вологістю для зберігання ваших духів буде така, що не перевищує 70%.



Парфуми потрібно зберігати у темній шафі / Фото Pexels

Також не радять зберігати флакони і у висувних ящиках, адже від частого струшування ваш аромат може швидко змінитися. Не варто також носити флакон весь час у сумочці, хоч це й може здатися зручним.

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Чи є у парфумів термін придатності?

Коротка відповідь – так. У середньому в запечатаному стані термін придатності ароматів становить від 3 до 5 років. А ось після першого розпилення він скорочується до 24 – 36 місяців за правильних умов зберігання.

Зазвичай термін придатності парфумів можна знайти на коробці, тож на це також потрібно звертати увагу. Та чимало фахівців вважають, що термін придатності парфумів – це радше умовність для виробників. А гарний аромат може зберігатися від 10 до 20 років.