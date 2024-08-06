Когда вы купили или сорвали дыню, вы можете хранить ее или целой, или разрезанной, и оба способа имеют как преимущества, так и недостатки. Впрочем, ваш выбор все же будет влиять на то, как долго дыня будет храниться свежей и вкусной.

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Как правильно хранить дыню дома

Эксперты отмечают, что целую свежую дыню никогда не стоит класть в холодильник до того, как она полностью созреет. Вам сначала нужно понюхать кожуру. Если она уже пахнет дыней, тогда это свидетельствует о том, что она уже готова и спелая.

И в зависимости от того, насколько высокая температура у вас дома, созревания может длиться до трех дней. А любую нарезанную дыню нужно немедленно переложить в герметичный контейнер, а после этого класть в холодильник.

Холодная среда поможет замедлить рост бактерий и уберечь плоды от быстрой порчи.



Дыня достаточно быстро портится / Фото Pexels

Также очень важно обрабатывать дыню сразу же после того, как она становится готовой к употреблению. Хранить ее лучше всего в контейнере и отдельно от остальных фруктов, ведь все они имеют разные стадии созревания. И если вы будете класть несколько видов вместе, это приведет к тому, что дыня будет иметь слишком сладкий запах, станет неприятной на ощупь и начнет быстрее портиться.

Сколько времени хранить дыню дома

После того, как дыня уже порезана, вам нужно съесть ее в течение трех дней, ведь после этого продукт начнет портиться. Вы вполне можете заморозить дыню, предварительно нарезав ее кубиками. Положите их на пергамент отдельно друг от друга и уберите в морозилку. Когда кубики немного замерзнут, их можно будет переложить в герметичный контейнер.