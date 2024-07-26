Хлеб будет свежим целых две недели: вот как его правильно хранить

Хлеб – это один из тех продуктов, которые достаточно быстро портятся. Но в то же время хлеб есть почти в каждом доме, поэтому нужно разобраться с тем, как его правильно хранить.

Хлеб может очень быстро плесневеть, и чаще всего причина заключается в том, что вы неправильно его храните. Но несколько советов могут спасти ваши продукты от преждевременной порчи.

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Как правильно хранить хлеб

Многие хранят хлеб в полиэтиленовом пакете, в ящике шкафа или в холодильнике. И избыток тепла, и очень холодная среда могут привести к порче продукта. Кроме того, эти условия, сочетании с влагой, создают просто идеальную среду для роста плесени.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Хлеб должен храниться подальше от источников тепла и влаги, поэтому холодильник, духовка, плита и ваза рядом с фруктами – это совсем неудачные места.

Кстати, о фруктах: хранить хлеб рядом с ними нельзя ни за что. Дело в том, что некоторые фрукты – например, бананы и яблоки – выделяют газ этилен, который вызывает созревание продуктов. И то, что полезно для фруктов, для хлеба может стать губительным. В такой среде может очень быстро разрастаться плесень, и ваш хлеб испортится до того, как вы его съедите.



Хлеб нужно хранить в бумажном пакете / Фото Pexels

Хранить хлеб в специальном пакете можно, ведь он удерживает влагу и сохраняет корочку мягкой. Впрочем, вам не стоит закрывать его слишком крепко, ведь так там может образоваться плесень. Но для мягкого хлеба лучшим вариантом будет хранение в бумажном пакете.

Дело в том, что бумага может пропускать воздух, и это поможет поддерживать текстуру хлеба.