Хліб – це один з тих продуктів, які досить швидко псуються. Але водночас хліб є майже у кожному домі, тож потрібно розібратися з тим, як його правильно зберігати.

Хліб може дуже швидко пліснявіти, і найчастіше причина полягає у тому, що ви неправильно його зберігаєте. Але кілька порад можуть врятувати ваші продукти від передчасного псування.

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Як правильно зберігати хліб

Чимало людей зберігають хліб у поліетиленовому пакеті, у ящику шафи чи в холодильнику. Та й надлишок тепла, і дуже холодне середовище можуть призвести до псування продукту. Окрім того, ці умови, поєднані з вологою, створюють просто ідеальне середовище для росту цвілі.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Хліб має зберігатися якомога далі від джерел тепла та вологи, тож холодильник, духовка, плита та ваза поряд з фруктами – це зовсім невдалі місця.

До речі, про фрукти: зберігати хліб поряд ними не можна нізащо. Річ у тому, що деякі фрукти – наприклад, банани та яблука – виділяють газ етилен, який спричиняє дозрівання продуктів. Та те, що корисне для фруктів, для хліба може стати згубним. У такому середовищі може дуже швидко розростатися пліснява, і ваш хліб зіпсується до того, як ви його з'їсте.



Хліб потрібно зберігати у паперовому пакеті / Фото Pexels

Зберігати хліб у спеціальному пакеті можна, адже він утримує вологу й зберігає скоринку м'якою. Втім, вам не варто закривати його надто міцно, адже так там може утворитися цвіль. Та для м'якого хліба найкращим варіантом буде зберігання у паперовому пакеті.

Річ у тому, що папір може пропускати повітря, і це допоможе підтримувати текстуру хліба.