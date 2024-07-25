Літо – це найкращий сезон для споживання багатьох продуктів, зокрема й фруктів та овочів. І Джоанна Грегг, дієтологиня з MyFitnessPal, поділилася кількома найкращими продуктами, які потрібно обов'язково з'їсти протягом літа.

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Солодка кукурудза

Чи можна влітку обійтися без того, щоб хоча б раз з'їсти качан солодкої кукурудзи? І справді, дієтологи переконані, що кукурудза – це справжній літній суперфуд. Вона є хорошим джерелом вітамінів та мінералів, а в одному середньому качані ви також знайдете 2 грами клітковини.

Вона ж діє як пробіотик та сприятиме травленню і здоров'ю кишківника.

Помідори

Солодкі, соковиті помідори – це ідеальне доповнення до салатів та інших страв влітку. Помідори стають яскраво-червоними завдяки лікопіну, що міститься у них. Це потужний антиоксидант, який зменшує запалення в усьому організмі, а також може покращити такі стани, як хвороби шкіри та кісток, серцеві ускладнення тощо.

У помідорах також є лютеїн – інший антиоксидант, який відомий своїм позитивним впливом на здоров'я очей.



Помідори дуже корисні для здоров'я / Фото Pexels

М'ята

Ця запашна трава може бути не тільки чудовим ароматизатором для холодних напоїв, але й справжнім суперфудом. Ви могли про це й не підозрювати, але у м'яті є чимало вітаміну А, а також інших антиоксидантів, які можуть захищати ваші клітини від пошкодження.

Гриби

Цього літа потрібно обов'язково з'їсти вдосталь грибів. Це – одне з небагатьох харчових джерел вітаміну D, а також гриби є низькокалорійними та багатими на поживні речовини.

У них ви знайдете 12 вітамінів та мінералів, а також амінокислоту ерготіонеїн – вона корисна для здоров'я мозку.

Чорниця

Чорниця – це чудова ягода, яку потрібно додати собі на тарілку саме влітку. Глибокого синього кольору їм надають антиоксиданти. Серед переваг для здоров'я – покращення когнітивних функцій, користь для серця та підтримка вашого кишківника.