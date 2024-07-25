Лето – это лучший сезон для потребления многих продуктов, в том числе фруктов и овощей. И Джоанна Грегг, диетолог из MyFitnessPal, поделилась несколькими лучшими продуктами, которые нужно обязательно съесть в течение лета.

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Сладкая кукуруза

Можно ли летом обойтись без того, чтобы хотя бы раз съесть початок сладкой кукурузы? И действительно, диетологи убеждены, что кукуруза – это настоящий летний суперфуд. Она является хорошим источником витаминов и минералов, а в одном среднем початке вы также найдете 2 грамма клетчатки.

Она же действует как пробиотик и будет способствовать пищеварению и здоровью кишечника.

Помидоры

Сладкие, сочные помидоры – это идеальное дополнение к салатам и другим блюдам летом. Помидоры становятся ярко-красными благодаря содержащемуся в них ликопину,. Это мощный антиоксидант, который уменьшает воспаление во всем организме, а также может улучшить такие состояния, как болезни кожи и костей, сердечные осложнения и тому подобное.

В помидорах также есть лютеин – другой антиоксидант, который известен своим положительным влиянием на здоровье глаз.



Помидоры очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Мята

Эта душистая трава может быть не только прекрасным ароматизатором для холодных напитков, но и настоящим суперфудом. Вы могли об этом и не подозревать, но в мяте есть немало витамина А, а также других антиоксидантов, которые могут защищать ваши клетки от повреждения.

Грибы

Этим летом нужно обязательно съесть вдоволь грибов. Это – один из немногих пищевых источников витамина D, а также грибы являются низкокалорийными и богатыми питательными веществами.

В них вы найдете 12 витаминов и минералов, а также аминокислоту эрготионеин – она полезна для здоровья мозга.

Черника

Черника – это замечательная ягода, которую нужно добавить себе на тарелку именно летом. Глубокого синего цвета им придают антиоксиданты. Среди преимуществ для здоровья – улучшение когнитивных функций, польза для сердца и поддержка вашего кишечника.