Вы держали яйца в холодильнике неправильно: вот, как это надо делать

Каждая хозяйка хочет, чтобы продукты как можно дольше хранились. Яйца сейчас значительно подорожали, поэтому важно сделать все для того, чтобы они длительный период были свежими.

Оказывается, яйца надо хранить тупым концом к верху, пишет 24 Канал. Дело в том, что сверху в яйце находится воздух. Благодаря такому переворачиванию желток находится посередине яйца, не будет касаться воздушной камеры, поэтому они будут меньше портиться.

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Как правильно хранить яйца

Держать яйца также нужно на нижней полочке холодильника, а не на дверце. Мы их постоянно открываем, поэтому создается перепад температуры.

Обратите внимание на то, что мыть яйца перед тем, как ставить в холодильник – нельзя, поскольку разрушается защитный слой и через яйцо будет меньше времени храниться. Даже, если они немного грязные, то пусть такими и остаются. Помойте их уже перед самым хранением хозяйственным мылом, или содой с водой.

В сети даже бытует мнение, что яйца можно хранить очень долго. Для этого надо сделать раствор из воды и извести и поставить внутрь немытые яйца. Известковая масса покроет яичную скорлупу, поэтому туда не будут проникать никакие бактерии.



Яйца надо правильно хранить / Фото Pexels

Также яйца можно смазать вазелином, завернуть в бумагу и положить в корзину. Благодаря такому методу, яйца будут стоять довольно длительный период.

Яйца могут храниться в холодильнике 60 дней при температуре от 0 до +8°C, а без холодильника только 7 дней, поэтому храните их исключительно в холодном месте. Свежесть яиц можно легко проверить, опустив их в воду. Свежие будут находиться на дне, а старые – всплывут.

Также будьте осторожными с разбитым яйцом. Если вы случайно его разбили, тогда стоит сразу его использовать и не хранить долго в холодильнике.