Ви тримали яйця в холодильнику неправильно: ось, як це треба робити

Кожна господиня хоче, щоб продукти якомога довше зберігалися. Яйця зараз значно подорожчали, тому важливо зробити все для того, щоб вони тривалий період були свіжими.

Виявляється, яйця треба зберігати тупим кінцем до верху, пише 24 Канал. Річ у тому, що зверху в яйці знаходиться повітря. Завдяки такому перевертанню жовток знаходиться посередині яйця, не торкатиметься повітряної камери, тож вони будуть менше псуватися.

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Як правильно зберігати яйця

Тримати яйця також потрібно на нижній поличці холодильника, а не на дверцях. Ми їх постійно відкриваємо, тож створюється перепад температури.

Зверніть увагу на те, що мити яйця перед тим, як ставити в холодильник – не можна, оскільки руйнується захисний шар й через яйце буде менше часу зберігатися. Навіть, якщо вони трохи брудні, то нехай такими й залишаються. Помийте їх вже перед самим зберіганням господарським милом, чи содою з водою.

У мережі навіть побутує думка, що яйця можна зберігати дуже довго. Для цього треба зробити розчин з води та вапна й поставити всередину немиті яйця. Вапняна маса покриє яєчну шкарлупу, тож туди не будуть проникати жодні бактерії.



Яйця треба правильно зберігати / Фото Pexels

Також яйця можна змастити вазеліном, загорнути в папір та покласти в кошик. Завдяки такому методу, яйця будуть стояти доволі тривалий період.

Яйця можуть зберігатися в холодильнику 60 днів при температурі від 0 до +8°C, а без холодильника лише 7 днів, тому зберігайте їх виключно в холодному місці. Свіжість яєць можна легко перевірити, опустивши їх у воду. Свіжі будуть перебувати на дні, а старі – спливуть.

Також будьте обережними з розбитим яйцем. Якщо ви випадково його розбили, тоді варто одразу його використати й не зберігати довго в холодильнику.