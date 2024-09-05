Как хранить картофель, чтобы он не гнил и не пророс: нужен другой корнеплод

Картофель – это один из тех овощей, которые люди стараются хранить как можно дольше, вплоть до следующего урожая. Но иногда картофель гниет и прорастает, и найти причину этого явления бывает непросто.

Правильное хранение картофеля, конечно же, играет основную роль в том, как долго он будет лежать у вас на балконе или в погребе, и насколько вкусным и свежим он останется. Поэтому Porady 24 подготовили несколько лайфхаков относительно того, как ее сложить на зиму.

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Как правильно высушить картофель

Прежде всего, сразу же после выкапывания картофель нужно ссыпать под какой-то навес и оставить на несколько дней – чтобы он хорошо просушился. Это делают для того, чтобы корнеплоды подсохли, и небольшие участки, которые вы могли травмировать во время выкапывания, затянулись. Кожура во время высушивания также становится крепче.

Помните, что перед тем, как поместить картофель на хранение, вам нужно пересмотреть все клубни. Сразу же уберите прочь те, что начали подгнивать и выглядят больными. После этого нужно отсортировать ее по размеру и большую и среднюю и мелкую.

Как хранить картофель в погребе

Лучшее место для хранения картофеля – это погреб или подвал. Они идеально работают из-за того, что прохладное и постоянно темное помещение препятствуют выработке соланина – вещества, которое является токсичным для человека. Вы уже точно видели его на картофеле – много этого вещества содержится в зеленых корнеплодах, которые нельзя употреблять в пищу. Поэтому если вы не хотите, чтобы картофель позеленел, держите его подальше от света и тепла.

Перед тем, как засыпать овощи в погреб, проведите его дезинфекцию 3% раствором медного купороса. После этого помещение нужно просушить и проверить, есть ли достаточная вентиляция. Погреб можно побелить – это также повлияет на то, насколько хорошо будет храниться картофель.



Картофель нужно правильно хранить / Фото Pexels

Идеальные условия для корнеплода – 2 – 3 градуса с влажностью около 80%. Хранить лучше всего будет в закромах или деревянных ящиках, которые пропускают воздух. В идеале выставить их на небольшую подставку и не засыпать выше, чем на 1,5 метра.

Лайфхак для длительного хранения картофеля

Еще одна вещь, которую вы должны запомнить: никогда не складывайте в погребе рядом картофель и лук. Последний выделяет этилен, который может ускорять созревание плодов. Картофель так начнет быстрее прорастать и портиться.

А для того, чтобы картофель хранился дольше, опытные огородники советуют класть рядом с ним свеклу. Этот корнеплод может вытягивать лишнюю влагу, и ему это пойдет на пользу. Свекла будет оставаться сочной, а картофель дольше будет оставаться свежим и твердым, не будет гнить и прорастать.

Также иногда к ящикам с картофелем кладут яблоки, которые могут дать похожий эффект.