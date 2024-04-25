Ящик в холодильнике – это совсем не лучший способ для хранения вашей моркови. И если вы хотите, чтобы продукт дольше был хрустящим и свежим, вам нужно найти место с более стабильной температурой. Зато в холодильнике, где дверцы постоянно открываются и закрываются, этого не получится достичь.

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Где хранить морковь дома?

Для того, чтобы хранить морковь, вам нужна не только стабильная температура, но и, на удивление, влажная среда. Возможно, вы не задумывались об этом раньше, однако срок годности чувствительного продукта заканчивается тогда, когда он теряет всю свою влагу и попадает в сухой холодильник.

Поэтому вместо этого вам нужно найти другой, гораздо лучший способ хранения продуктов. Так вы сохраните морковь хрустящей и свежей на недели или даже месяцы. Поэтому для этого вам нужно сначала измельчить ее, а затем поместить в банку с герметичной крышкой. После этого наполните эту банку водой и закрутите крышку.

После этого вам нужно положить банку в холодильник и оставить так. Лучше всего использовать банки с широкой горловиной или старые банки из-под других продуктов для хранения нарезанной моркови. Но если у вас нет таких, вы можете использовать любой герметичный контейнер.



Морковь нужно хранить нарезанной / Фото Pexels

Но самая важная часть – это поливать морковь водой, чтобы она не высыхала. Этот метод поможет моркови поддерживать нужный уровень влажности и температуры, поэтому морковь останется твердой. Во время такого хранения она по крайней мере неделю не будет терять своих качеств, а часто может лежать даже гораздо дольше.

Но помните, что нужно обязательно менять воду в банке каждые несколько дней. Кстати, эксперты подтверждают, что этот способ также прекрасно подходит для хранения сельдерея.