Оказывается, остатки вина имеют довольно короткий срок годности, и он начинает стекать сразу же после того, как вы вытягиваете пробку. И если бутылку допить не удалось, нужно разобраться, как его сохранить, пишет CNET.

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Как правильно хранить открытое вино

Несмотря на то, что разные сорта вин требуют различных технологий хранения, вы можете использовать несколько более или менее универсальных трюков для того, чтобы продлить срок жизни вина.

Как только вы открываете бутылку и она остается открытой дольше, чем несколько часов, что нужны для того, чтобы вино начало "дышать", оно начинает ухудшаться в качестве. Поэтому важно принять несколько мер, чтобы ваше вино не превратилось практически в уксус. Вот несколько распространенных видов вина и способов их хранения после открытия.

Игристое вино

В холодильнике может стоять от одного до трех дней, ведь игристые вина очень быстро начинают терять качество после открытия. Но традиционное игристое вино, например шампанское или кофе, будет держать пузырьки немного дольше, чем то, что изготовлено в баке, как, например, просеко.

Лучшее, что вы можете сделать – так это инвестировать деньги в специальную пробку для игристого вина.



Игристое вино не очень долго хранится / Фото Pexels

Легкие белые, сладкие белые и розовые вина

Большинство легких белых и розовых вин можно пить в течение недели, если хранить их в холодильнике и с пробкой. Вы заметите, что после первого дня вкус начинает немного меняться, ведь вино будет окисляться. Общий фруктовый характер вина часто становится слабее и не таким ярким.

Полнотелые белые вина

Такие вина имеют тенденцию к более быстрому окислению, ведь они получают больше кислорода во время процесса выдержки перед розливом. Их нужно хранить всегда в холодильнике и закрытыми.

А если вы часто пьете такие вина, тогда есть смысл инвестировать деньги в вакуумные крышки.

Красные вина

Красное вино можно хранить в прохладном темном месте, просто закрыв пробку, или в специальном винном холодильнике. Чем больше кислотности в красном вине, тем дольше оно может храниться после открытия. Учитывайте, что Пино Нуар будет храниться не так долго, как насыщенное красное вино, например Каберне Совиньон.

А некоторые вина могут даже улучшить свой вкус после первого открытия. Но если винного холодильника нет, тогда лучше хранить его в обычном холодильнике, а не при комнатной температуре.