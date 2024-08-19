Свекла будет лежать до весны: вот как сохранить ее сочной и твердой

Сбор урожая свеклы – это важная задача, которую нельзя пропустить в августе. И если вы допустите несколько ошибок, это может привести к тому, что он испортится и не будет долго храниться.

Свекла – это популярные овощи, которые можно найти на грядках многих огородников. И они не только вкусные и полезные, но и могут очень долго храниться, чтобы потом обеспечивать вас витаминами на протяжении всей зимы.

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Как правильно хранить свеклу на зиму

Первый пункт, который отвечает за успешное хранение свеклы – это правильный срок уборки корнеплода. Учтите то, что эти корнеплоды бывают ранними, поздними и средними. И для того, чтобы получить урожай, вам нужно примерно 50, 100 или 80 дней.

Впрочем, также обращайте внимание и на погоду. Если она не очень хорошая, или климат суровый, тогда вам может понадобиться больше времени. А вот после выкапывания свеклы ее, несмотря на распространенное мнение, нельзя сразу же отправлять в подвал или холодильник для длительного хранения.

Прямо на огороде займитесь обрезкой ботвы – хвостик должен оставаться всего в 1 сантиметр. После этого подсушите урожай, аккуратно очистите его от почвы, а также отсортируйте испорченные плоды, чтобы они не заразили гнилью остальную свеклу.

Еще одна важная задача, о которой нельзя забывать – это удаление боковых корней. Но этим нужно заниматься так, чтобы не повредить основную свеклу, ведь это может привести к нежелательным последствиям. Если основной корень очень длинный, его также можно обрезать, но оставить примерно 7 сантиметров.



Свеклу нужно правильно хранить / Фото Pexels

Сначала свеклу нужно хранить в яме или траншее в земле. Убирать потом можно в подвал или темную кладовую. А если же специальных мест для хранения нет, тогда подойдет и холодильник, и температура не должна превышать 2 градуса.

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Но существуют некоторые хитрости, которые помогут вам дольше сохранять свеклу свежей. Например, вы можете слой за слоем раскладывать ее с картофелем, и тогда она будет отдавать свекле свою влагу. Корнеплод будет оставаться твердым, а картофель не сгниет преждевременно.

Также можно положить свеклу в ящики с предварительно просушенным на солнце песком. Плоды нужно складывать так, чтобы они не касались друг друга. Также вы можете пересыпать свеклу порошком из мела.

Но учитывайте то, что хранить свеклу в квартире можно не дольше, чем 4 месяца.