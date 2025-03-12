Сделайте это с зимней обувью перед тем, как прятать ее: будет носиться годами

Уже наступил март, а вместе с ним и потепление. Это значит, что зимнюю обувь наконец-то можно сложить в коробку и отправить в шкаф – вплоть до следующих холодов.

Никому не будет приятно в ноябре или декабре достать обувь и обнаружить, что она грязная, неприятно пахнет и заломилась в нескольких местах, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы этого не случилось, нужно действовать на опережение – и позаботиться об обуви до того, как вы ее спрячете.

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Помойте обувь

Конечно же, за целый сезон ношения обуви могло и пылью припасть, и испачкаться. Но важно не только протереть ее (что нужно делать каждые несколько дней, а не только в конце сезона), но и качественно почистить подошву.

Переверните свои ботинки – и вы будете удивлены, сколько грязи на них обнаружите! Для того, чтобы избежать неприятного запаха, нужно избавиться от этой грязи сразу же. Очищать его можно обычной теплой водой, просто добавив немного мыла или шампуня.

Ни за что не сушите зимнюю обувь под батареей или возле обогревателя! Так кожа или другой материал потрескается, и вам придется покупать новую пару.

Напшикайте перекись водорода

Внутрь ботинок можно несколько раз пшикнуть перекисью водорода или его раствором с водой: так вы сможете эффективно нейтрализовать все неприятные запахи, что могли накопиться внутри. Также можно положить и несколько лавровых листочков – это поможет поддерживать приятный аромат в обуви, а также защитить ее от неприятных вредителей – в частности моли.



Обувь нужно очистить внутри / Фото Pexels

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как избавиться от неприятного запаха из обуви народными средствами.

Напхайте бумагу

Если ваша обувь склонна к тому, чтобы мяться и терять форму, просто так складывать ее в шкаф или коробку нельзя. Перед этим нужно положить внутрь специальные вкладыши. Если же у вас таких нет, можно просто скомкать газеты или ненужную бумагу и напихать им ботинки.

Подпишите коробки

Чтобы в следующем сезоне легко и без проблем найти обувь, подпишите на коробке, что именно туда положили. Поверьте, вы будете благодарны сами себе следующей осенью!