Зробіть це з зимовим взуттям перед тим, як ховати його: буде носитися роками

Вже настав березень, а разом з ним і потепління. Це значить, що зимове взуття нарешті можна скласти в коробку та відправити у шафу – аж до наступних холодів.

Нікому не буде приємно в листопаді чи грудні дістати взуття та виявити, що воно брудне, неприємно тхне та заломилося у кількох місцях, повідомляє 24 Канал. І для того, щоб цього не трапилося, потрібно діяти на випередження – і подбати про взуття до того, як ви його заховаєте.

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Помийте взуття

Звісно ж, за цілий сезон носіння взуття могло і пилом припасти, і забруднитися. Але важливо не тільки протерти його (що потрібно робити кожні кілька днів, а не лише у кінці сезону), але й якісно почистити підошву.

Переверніть свої черевики – і ви будете здивовані, скільки бруду на них виявите! Для того, щоб уникнути неприємного запаху, потрібно позбутися цього бруду одразу ж. Очищати його можна звичайною теплою водою, просто додавши трохи мила чи шампуню.

Нізащо не сушіть зимове взуття під батареєю чи біля обігрівача! Так шкіра чи інший матеріал потріскається, і вам доведеться купувати нову пару.

Напшикайте перекис водню

Всередину черевиків можна кілька разів пшикнути перекисом водню чи його розчином з водою: так ви зможете ефективно нейтралізувати усі неприємні запахи, що могли накопичитися всередині. Також можна покласти й кілька лаврових листочків – це допоможе підтримувати приємний аромат у взутті, а також захистити його від неприємних шкідників – зокрема молі.



Взуття потрібно очистити всередині / Фото Pexels

До речі, раніше ми вже розповідали, як позбутися неприємного запаху зі взуття народними засобами.

Напхайте папір

Якщо ваше взуття схильне до того, аби м'ятися та втрачати форму, просто так складати його у шафу чи коробку не можна. Перед цим потрібно покласти всередину спеціальні вкладиші. Якщо ж у вас таких немає, можна просто зім'яти газети чи непотрібний папір та напхати ним черевики.

Підпишіть коробки

Аби наступного сезону легко і без проблем знайти взуття, підпишіть на коробці, що саме туди поклали. Повірте, ви будете вдячні самі собі наступної осені!