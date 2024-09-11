Если вы нашли какой-то предмет меблировки в комиссионном магазине, который устраивает вас всем, кроме цвета, тогда не сомневайтесь и покупайте его! Ведь нанести другой цвет краски на дерево можно и самостоятельно дома, и с этим простым домашним проектом справится даже новичок.

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Как правильно красить мебель дома

Если вы нетерпеливый человек, то самой сложной частью во всем окрашивании будет время ожидания между нанесением слоев. Особенно после того, как вы нанесете первый слой грунтовки и проект будет находиться в своей "уродливой" стадии.

На этом этапе проекта вы можете ставить под сомнение каждое решение, которое привело к идее покрасить предмет меблировки, но паниковать все же не стоит. Всего несколько советов – и вы точно добьетесь желаемого результата.

Что нужно для покраски мебели:

древесное мыло;

тряпка для уборки;

салфетка из микрофибры;

наждачная бумага зернистостью 120 и 220;

латексная краска на выбор;

лоток для краски и уплотнитель;

кисточка и ворсовый валик.

Подготовьте рабочее место

Первое, что вам нужно сделать – это найти хорошо проветриваемое место в доме и застелить его тканью или пленкой. С помощью отвертки снимите всю фурнитуру с мебели – замки, ручки и тому подобное.

Выньте все выдвижные ящики и заклейте стеклянные, металлические или зеркальные части, которые не должны быть окрашены.



Красить мебель нужно осторожно / Фото Pexels

Отшлифуйте поверхность

Если мебель уже окрашена, но не очень гладкая, с помощью наждачной бумаги вы можете полностью удалить краску и отшлифовать всю поверхность. После этого протрите ее для того, чтобы удалить всю пыль и мусор и очистите с помощью мыла.

Грунтуйте поверхность

Если изделие в хорошем состоянии и не имеет запахов, наиболее эффективной будет грунтовка на водной основе. Впрочем, если вы чувствуете странные запахи, тогда вам стоит найти такое грунтование, что будет создавать барьер над древесиной.

Проводить грунтование стоит в помещении, что очень хорошо проветривается. Также не забудьте о том, чтобы надеть респиратор.

Отшлифуйте поверхность перед нанесением краски

После того, как грунтовка полностью высохнет, возьмите наждачную бумагу с мелким зерном и удалите им все видимые мазки, что оставила грунтовка. Протрите поверхность тканью, а уже после этого наносите первый слой краски.

Для того, чтобы покрыть все места, вам придется использовать не только валик, но и кисточку. Впрочем, наносите на него небольшое количество краски, чтобы избегать появления капель, ведь они – ваш самый большой враг.

После высыхания первого слоя вам нужно еще раз отшлифовать недостатки наждачной бумагой и почистить грязь тряпкой. Для некоторых мебели понадобится и третий слой, но для большинства случаев двух будет вполне достаточно.