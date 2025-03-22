Чтобы не погубить все кусты: вот на какую высоту нужно обрезать малину

Малина – это невероятная ягода, которую не так-то и сложно вырастить у себя на участке. Но весной она требует особого ухода, а именно обрезки.

Сезонная обрезка малины – это чрезвычайно важная задача, и каждый опытный огородник знает, что забывать о ней нельзя, сообщает 24 Канал. Но как обрезать малину, чтобы она дала лучший урожай?

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Как правильно обрезать малину в марте?

Если вы заметили. что на малине начинают расти молодые боковые побеги, обрезку лучше прекратить или отложить на более позднее время. Но если этого еще не происходит, нужно удалить все обломанные и подмерзшие ветви. А верхушки здоровых и крепких побегов также укорачивают – ведь именно они обеспечат ваш будущий урожай.

Если вы заметили, что на кусте есть поврежденные ветви, их нужно сократить до ближайшего здорового узла. Оптимальная высота уже обрезанного куста должна составлять от одного до полутора метров – чтобы во время сбора урожая ветви не гнулись слишком сильно.

Отличить засохшую и мертвую ветку от здоровой достаточно легко: здоровые побеги на срезе имеют зеленый цвет, тем временем как мертвые будут коричневыми и ломкими.

Все ветви эксперты советуют укорачивать по крайней мере на 10 – 20 сантиметров. Однако в каждом кусте должно остаться по крайней мере 5 – 8 основных ветвей. Если вы выращиваете малину траншейным способом, на один метр следует оставлять не более, чем 14 – 16 побегов с интервалом в 20 – 25 сантиметров.



Малина нуждается в обрезке / Фото Pexels

Впрочем, есть и несколько не совсем очевидных ошибок, которых могут допустить садоводы во время обрезки своего малинника. В частности, некоторые дачники вообще не проводят обрезку и позволяют кустам расти свободно – но современные сорта значительно отличаются от старых и требуют правильной обрезки, если вы планируете собрать с них хороший урожай.

Соротова малина, если ее не контролировать, быстро обрастает побегами, которые ослабляют растение и существенно уменьшают ее способность плодоносить. Молодые побеги особенно нуждаются в весенней обрезке для повышения плодоношения, и пропускать эту процедуру точно не стоит. Но для получения хорошего урожая малину нужно не только обрезать, но и подкормить в марте – это поможет увеличить количество ягод вдвое.

Когда проводить весеннюю обрезку малины?

Из-за того, что погодные условия весной очень часто меняются, точное время для обрезки малины определить достаточно сложно. Но первый раз обрезать ее можно сразу же после того, как сойдет снег. Лучше всего это делать тогда, когда температура днем станет стабильной и уже не будет опускаться ниже, чем 5 градусов тепла.

Важное правило – нельзя обрезать малину после того, как побеги начали распускаться.