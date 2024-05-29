Если вы хотите сохранить деньги с какой-то целью или просто откладываете финансовую подушку, вам может понадобиться несколько советов для того, чтобы начать.

Интересно Эти 4 мифа о производительности мешают вам развиваться

Правило 20 на 80

Суть этого способа экономить такая – только вы получили зарплату или другой доход, 20% от суммы нужно сразу же положить на банковский счет или отложить. Зато 80% остаются на все остальные расходы. Но здесь есть несколько "но". Прежде всего, у вас не должно быть долгов. Во-вторых, сначала откладывайте на карту нужную сумму, а только после этого тратьте деньги.

Десятина

Если откладывать 20% для вас – это слишком много, вы можете сначала попробовать откладывать по 10% от любой прибыли. Так вы не почувствуете существенной разницы в финансах, однако деньги все же будут накапливаться.

Неожиданное – в накопление

Этот способ будет замечательным для тех людей, которые имеют неожиданные и непредсказуемые доходы. Например, если вам вернули долг, или вы заработали деньги другим путем, не тратьте их, а отложите.



Деньги нужно откладывать / Фото Pexels

Все делите пополам

Вот еще один вариант сбережений – делите все поступления финансов пополам. На одну половину живите, а другую, прячьте. Конечно, эта половина средств может закончиться быстрее, чем предусмотрено. Тогда берите половину от отложенной половины. Если закончится и она, тогда остаток снова делите пополам.

Распределение по конвертам

Этот способ подходит для тех людей, которые держат деньги в наличных. Поэтому, только вы получили сумму на месяц, распределите ее по конвертам. Например, на "коммунальные расходы", "обучение", "продукты", "развлечения", "аренда" и тому подобное.

Все, что осталось после того, как вы разложили деньги, нужно положить в конверт накопления.