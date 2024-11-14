В следующем году поразит урожаем: вот чем нужно укрыть яблоню перед зимой

Яблони – это деревья, которые можно найти практически в любом саду, поэтому если вы хотите в следующем году увидеть хороший урожай, сейчас нужно позаботиться о том, чтобы дерево хорошо перезимовало.

Молодые яблони, как и другие плодовые деревья, нуждаются в защите от морозов. И если саженцы не крыть вовремя, они могут отморозить плодоносящие почки или погибнуть вообще, сообщает 24 Канал.

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Как подготовить яблони к зиме

Уход за деревьями в этот период чрезвычайно важен, поэтому нужно позаботиться о нескольких важных аспектах, в частности:

зачистка стволов;

подкормка деревьев перед зимой;

обработка от вредителей и болезней;

утепление стволов перед началом холодов.

Впрочем, перед зачисткой стволов нужно обратить внимание на один очень важный момент – прирост. Если он составляет менее, чем 30 сантиметров, тогда убирать большие ветви все же не стоит, ведь это может только ослабить дерево. Главное, что нужно сделать перед зимой – это удалить слабые, поломанные и сухие побеги и ветви, а также те, которые отходят под углом от 25 до 40 градусов от ствола.



Яблони нужно подготовить к зиме / Фото Pexels

Еще одна важная задача для садоводов - это позаботиться об обработке дерева. Чаще всего под корой дерева зиму проводят различные насекомые, и к весне они могут нанести немало вреда яблоне. Для того, чтобы этого избежать, нужно использовать специальные препараты. Вот которые будут полезными:

железный или медный купорос;

мочевина;

бордосская жидкость;

кабамид.

Чем укрыть яблони на зиму?

С утеплением сада спешить нельзя. Если вы накроете саженцы слишком рано, тогда жизненный цикл растения может нарушиться. Перед тем, как накрыть растение, нужно дождаться, пока наступят стабильные заморозки, обычно такая погода наступает уже во второй половине ноября.

Для начала нужно мульчировать почву вокруг саженцев. Приствольный круг нужно посыпать опилками, древесной корой, соломой или торфом. Толщина материала должна быть примерно 20 сантиметров.

Если саженцы были посажены только в этом году, тогда нужно позаботиться о серьезной защите от холода прежде всего прикорневой шейки – ближайшей к земле части ствола.

Ее нужно обмотать сложенным в несколько слоев материалом, а для защиты от грызунов использовать обычную бутылку. Ей нужно отрезать дно и горлышко, а тару разрезать сбоку. После того, как обернете ею ствол, закрепите пластик скотчем.