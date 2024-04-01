Помидоры – это очень популярная рассада, которую весной можно увидеть на подоконнике очень многих людей. А для того, чтобы летом помидоры выросли высокими и урожайными, нужно уделить особое внимание саженцам и подкармливать их правильно.

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Чем подкармливать рассаду помидоров

Азот, калий и фосфор – это три важнейших вещества, что нужны для роста и развития всех растений. Если их не будет хватать, то они будут выглядеть вялыми и слабыми. Поэтому подпитывать рассаду нужно тогда, когда помидоры начинают выглядеть слабыми. Если же они крепкие и имеют достаточно толстые стебли, это означает, что им хватает всех питательных веществ.

Как понять, что нужно помидорам

Когда листья, особенно нижние, начинают равномерно желтеть, а рассада уже не тянется вверх, это может свидетельствовать о недостатке азота. А вот недостаточное количество калия можно заметить по желтому контуру, появляющемуся на листьях растений, и со временем подсыхающему. Между тем центр листа может оставаться зеленым.

Фосфора не хватает, если старые листья становятся фиолетовыми с нижней стороны, но стебли цвет не меняют.



Рассаду нужно подпитывать / Фото Pexels

Чем подкармливать помидоры

Вы можете использовать три вида удобрений, которые идеально подойдут для того или иного случая.

Азотные удобрения. К ним относится аммиачная вода, аммиачная селитра, сульфат аммония и сернокислый аммоний.

К ним относится аммиачная вода, аммиачная селитра, сульфат аммония и сернокислый аммоний. Калийные удобрения. Здесь вам понадобится калийная селитра, сернокислый калий, сульфат калия, калимагнезия или монофосфат калия.

Здесь вам понадобится калийная селитра, сернокислый калий, сульфат калия, калимагнезия или монофосфат калия. Фосфорные удобрения. Среди этих удобрений прекрасно подойдут двойной суперфосфат, диаммофос, аммофос, метафосфат калия и простой суперфосфат.

Для того, чтобы подпитывать рассаду помидоров, вы также можете использовать комплексные минеральные удобрения, которые изготавливают из смесей, что были упомянуты выше. Там уже высчитаны все необходимые пропорции, и вы легко можете найти такие удобрения в специализированных магазинах.