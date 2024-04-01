Помідори – це дуже популярна розсада, яку навесні можна побачити на підвіконні дуже багатьох людей. А для того, щоб влітку помідори виросли високими та урожайними, потрібно приділити особливу увагу саджанцям та підживлювати їх правильно.

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Чим підживлювати розсаду помідорів

Азот, калій та фосфор – це три найважливіші речовини, що потрібні для росту та розвитку усіх рослин. Якщо їх не буде вистачати, то вони виглядатимуть млявими та слабкими. Через це підживлювати розсаду потрібно тоді, коли помідори починають виглядати слабкими. Якщо ж вони міцні та мають досить товсті стебла, це означає, що їм вистачає усіх поживних речовин.

Як зрозуміти, що потрібно помідорам

Коли листя, особливо нижнє, починає рівномірно жовтіти, а розсада вже не тягнеться вгору, це може свідчити про нестачу озоту. А ось недостатню кількість калію можна помітити по жовтому контуру, що з'являється на листі рослин, і з часом підсихає. Тим часом центр листка може залишатися зеленим.

Фосфору не вистачає, якщо старе листя стає фіолетовим із нижньої сторони, але стебла колір не змінюють.



Розсаду потрібно підживлювати / Фото Pexels

Чим підживлювати помідори

Ви можете використати три види добрив, які ідеально підійдуть для того чи іншого випадку.

Азотні добрива. До них належить аміачна вода, аміачна селітра, сульфат амонію та сірчанокислий амоній.

До них належить аміачна вода, аміачна селітра, сульфат амонію та сірчанокислий амоній. Калієві добрива. Тут вам знадобиться калійна селітра, сірчанокислий калій, сульфат калію, калімагнезія або ж монофосфат калію.

Тут вам знадобиться калійна селітра, сірчанокислий калій, сульфат калію, калімагнезія або ж монофосфат калію. Фосфорні добрива. Серед цих добрив чудово підійдуть подвійний суперфосфат, діамофос, амофос, метафосфат калію та простий суперфосфат.

Для того, щоб підживлювати розсаду помідорів, ви також можете використати комплексні мінеральні добрива, які виготовляють із сумішей, що були згадані вище. Там вже вирахувані усі потрібні пропорції, і ви легко можете знайти такі добрива у спеціалізованих магазинах.