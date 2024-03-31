Лучшее удобрение для винограда: вы удивитесь урожаю

Еще весной нужно побеспокоиться о том, чтобы подкормить виноград - именно это позволит в будущем получить хороший урожай.

Впервые подпитывают виноград еще перед цветением. Обычно это делают почти сразу же после того, как сходит снег, поэтому не пропустите этот важный момент, чтобы потом урожай был удачным.

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Как правильно подкармливать виноград?

После первой подкормки очень важно провести также вторую и третью – удобрения можно и нужно вносить после окончания периода цветения и с появлением первых ягод. Для того, чтобы было удобно, стоит класть удобрение не в почву, а в специальные дренажные трубы.

Для того, чтобы подпитывать виноград в первый раз, вам нужно использовать минеральные удобрения с азотом: они помогут кустам быстро проснуться и начать расти. Вам нужно изготовить такую смесь:

2 столовые ложки суперфосфата;

1 столовая ложка аммиачной кислоты;

1 чайная ложка сульфата калия;

1 столовая ложка аммиачной селитры.

Все эти части нужно тщательно перемешать, а после этого распределить под кустами и внести на участок воду в больших количествах. Если вашему винограду уже есть три года, вы можете использовать еще одно очень эффективное удобрение. Для его изготовления вам понадобятся:

40 граммов суперфосфата;

40 граммов карбамида;

30 граммов сульфата натрия;

10 литров воды.



Виноград нужно регулярно подпитывать / Фото Pexels

Органика

Еще один прекрасный способ подкормить виноград – это использовать органические удобрения. Но их следует вносить или в конце весны, или в середине сезона, когда на винограде уже достаточно много зелени и листьев. Очень хорошо подходит для этого коровяк и крапива. Для этого вам нужно измельчить листья растения и залить его 10 литрами воды.

Смесь оставьте на несколько дней (до 5), а затем полейте виноград под корень в теплый и сухой день.