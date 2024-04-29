Полив растений в саду и на огороде – это одна из важнейших задач, которую точно не стоит пропускать. Именно полив поддерживает здоровье ваших растений, и если вы будете проводить его неправильно, это может привести к настоящей катастрофе.

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Полив может показаться одной из самых простых задач в саду, впрочем, немало людей все еще допускают роковые ошибки. Одна из них – это давать всем растениям одинаковое количество воды по одинаковому графику. Вы могли об этом не думать, но это может привести к тому, что растения просто погибнут.

Каждая культура, цветок или овощ, конечно же, нуждается в воде – но ее избыток может погубить растение так же, как и недостаточный полив. Чрезмерная влага приводит к грибковым заболеваниям, а засуха затормозит рост и в конце концов убьет ваши культуры.

Вы не укрываете почву мульчей

Мульчирование – это распределение органического материала поверх почвы. И так вы можете не только улучшить качество земли, но и подавить рост сорняков, а также сэкономить количество воды, которую нужно тратить на полив.

Это – достаточно простое, и все же чрезвычайно эффективное задание, которое нужно выполнить каждому садоводу, чтобы сохранить свои растения достаточно увлажненными. А вот если мульчи не будет, это приведет к быстрому высыханию вашего сада.



Полив для растений очень важен / Фото Pexels

Поливаете растение, а не почву

Одна из распространенных ошибок растений – полив растения сверху на листья. Так вы смачиваете только само растение, а земля может остаться сухой. Очень важно поливать именно почву под растением и вокруг – так вода сможет попасть к корням.

Поливаете все растения одинаковым количеством воды

Многие садоводы устанавливают график полива растений, и он одинаков для всех культур. Впрочем, каждая культура имеет индивидуальную потребность в воде, и вам нужно подстраиваться под это, иначе вы рискуете перелить растение, или дать ему недостаточно воды.