Как расставить мебель, как в самых дорогих апартаментах: 6 простых правил

Иногда самая трудная часть дизайна – это даже не выбор мебели, а попытки правильно разместить ее в небольшом пространстве квартиры.

Правильная расстановка мебели может полностью изменить впечатление от любого помещения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Если знать, куда поставить диван, кресла и шкафы, можно придать комнате просторного и шикарного вида даже без новых покупок.

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Подумайте, как вы будете использовать пространство

Все выборы в дизайне нужно делать на основе того, как вы планируете использовать ту или иную комнату. Например, если вы обычно едите в столовой, нужно подумать о наличии небольшого столика возле сидений, чтобы туда можно было ставить закуски.

А если вам нравится вытянуть ноги в конце дня, тогда нужно подумать о том, чтобы подложить туда табуретку или пуфик.

Оставьте достаточно места для ходьбы

Для того, чтобы людям не пришлось протискиваться среди мебели в вашем доме, вам нужно убедиться, что вы оставили достаточно места для свободной ходьбы. Впрочем, количество этого свободного места может быть разным. Например, если движение интенсивное, тогда места должно быть больше. А вот в комнатах, где ходит меньше людей, можно оставить меньшую дорожку.

Вешайте картины ниже, чем думали изначально

Вот что постоянно раздражает дизайнеров: большинство людей всегда вешает картины слишком высоко на стенах. Произведения искусства должны быть на высоте глаз, чтобы вы действительно могли их увидеть, не задирая голову слишком сильно. Кроме того, должен быть хороший обзор даже тогда, когда вы сидите на диване, поэтому учитывайте это в следующий раз, когда будете прибивать гвоздь для картины.



Картины нужно вешать низко / Фото Pexels

Большую комнату делите на меньшие пространства

Если вам повезло иметь достаточно большую гостиную, нужно использовать ковры и мебель для того, чтобы разбить ее на меньшие зоны. Например, должно быть отдельное игровое пространство с небольшим столиком и парой стульев за пределами основной зоны для разговоров. А какой-то отдаленный угол можно превратить в уютный уголок для чтения, место для рукоделия или маленький домашний офис.

Выбирайте правильный размер ковра

Вам может казаться, что в небольших комнатах нужно выбирать маленький ковер, но это большая ошибка. На самом деле небольшой ковер может только еще сильнее сжать ваше пространство, и для того, чтобы этого избежать, выбирайте большие варианты.

Помните о нарушении правил

Даже лучшие правила имеют исключения, и в каждом отдельном случае вы можете сами выбирать, какой вариант подходит к вашему дому лучше. И это нормально – нарушать правила для того, чтобы создать определенный эффект в комнате, или оформить ее в соответствии со своим вкусом.