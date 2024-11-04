Як розставити меблі, як у найдорожчих апартаментах: 6 простих правил

Іноді найважча частина дизайну – це навіть не вибір меблів, а спроби правильно розмістити їх у невеликому просторі квартири.

Правильна розстановка меблів може повністю змінити враження від будь-якого помешкання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Якщо знати, куди поставити диван, крісла та шафи, можна надати кімнаті просторого та шикарного вигляду навіть без нових покупок.

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Подумайте, як ви будете використовувати простір

Усі вибори у дизайні потрібно робити на основі того, як ви плануєте використовувати ту чи іншу кімнату. Наприклад, якщо ви зазвичай їсте у їдальні, потрібно подумати про наявність невеликого столика біля сидінь, аби туди можна було ставити закуски.

А якщо вам подобається витягнути ноги наприкінці дня, тоді потрібно подумати про те, аби підкласти туди табуретку чи пуфик.

Залиште достатньо місця для ходьби

Для того, щоб людям не довелося протискуватися серед меблів у вашому домі, вам потрібно переконатися, що ви залишили достатньо місця для вільної ходьби. Втім, кількість цього вільного місця може бети різною. Наприклад, якщо рух інтенсивний, тоді місця має бути більше. А ось у кімнатах, де ходить менше людей, можна залишити меншу доріжку.

Вішайте картини нижче, ніж думали спершу

Ось що постійно дратує дизайнерів: більшість людей завжди вішає картини надто високо на стінах. Твори мистецтва мають бути на висоті очей, аби ви справді могли їх побачити, не задираючи голову надто сильно. Окрім того, має бути гарний огляд навіть тоді, коли ви сидите на дивані, тож зважайте на це наступного разу, коли будете прибивати гвіздок для картини.



Картини потрібно вішати низько / Фото Pexels

Велику кімнату діліть на менші простори

Якщо вам пощастило мати досить велику вітальню, потрібно використовувати килими та меблі для того, аби розбити її на менші зони. Наприклад, має бути окремий ігровий простір з невеликим столиком та парою стільців за межами основної зони для розмов. А якийсь віддалений кут можна перетворити на затишний куточок для читання, місце для рукоділля чи маленький домашній офіс.

Обирайте правильний розмір килима

Вам може здаватися, що у невеликих кімнатах потрібно обирати маленький килим, але це велика помилка. Насправді невеликий килим може тільки ще сильніше стиснути ваш простір, і для того, аби цього уникнути, обирайте більші варіанти.

Пам'ятайте про порушення правил

Навіть найкращі правила мають винятки, і в кожному окремому випадку ви можете самі обирати, який варіант пасує до вашого дому якнайкраще. І це нормально – порушувати правила для того, аби створити певний ефект у кімнаті, чи оформити її відповідно до свого смаку.