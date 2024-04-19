Сначала надо определиться с мясом, из которого вы будете готовить шашлык. Это может быть курятина, говядина, баранина или свинина.

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Какую часть мяса надо выбрать

Для шашлыка из баранины выбирайте окорок или корейку. Мясо режьте поперек волокон. Лучшее мясо для шашлыка из свинины – это корейка, окорок или вырезка.

Как правильно резать мясо

Нарезайте мясо свинины поперек волокон прямоугольными полосками толщиной 5 сантиметров, а затем нарежьте на кубики. Такие кусочки не подгорят и останутся сочными. Если мясо будет с жировыми прослойками, то шашлык не будет сухим.

Среди всех видов мяса, которое берут на шашлык, говядина является самой жесткой. Нарезать ее надо поперек волокон кусочками 4 на 4 сантиметра. Резать вдоль волокон нельзя, потому что шашлык получится сухим и твердым.



От правильно нарезанного мяса зависит вкус шашлыка / Фото Pexels

Запомните, что мясо надо резать поперек волокон, поскольку перерезанные теряют жесткость и блюдо получается мягким.

Если хотите приготовить шашлык из курятины, тогда выбирайте грудку, бедро или голень. Грудку надо нарезать кусочками 4 на 4 сантиметра поперек волокон. Другие части курицы резать не надо.